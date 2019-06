Horarios de MotoGP: Gran Premio de Holanda en el circuito de Assen

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) acude este fin de semana a la 'Catedral' del motociclismo, el circuito de Assen, escenario del Gran Premio de Holanda, dispuesto a intentar dar un gran paso en sus aspiraciones a conseguir un nuevo título y afrontar lo más 'relajado' posible el ya cercano parón vacacional.

Superado ya el primer tercio del campeonato, el guión de las últimas campañas no ha variado demasiado y el actual campeón sigue dominando al resto de la parrilla y ya amasa 37 puntos de ventaja sobre su principal rival, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), ya obligado a ganar más carreras para mantener las opciones porque el de Cervera está fallando poco.

El Mundial ya ha 'devorado' siete de sus 20 citas y ahora afronta dos de forma seguida, en Assen y en Sachsenring (Alemania), antes de que los pilotos cojan casi un mes de vacaciones hasta la vuelta a la acción a principios de agosto en Brno (República Checa). El objetivo del catalán es tomarse ese 'descanso' con la mayor renta posible para empezar a gestionar su liderato y provocar que sean otros los que tomen ya riesgos.

Márquez llega a este Gran Premio reforzado por su triunfo en Montmeló, donde además se vio favorecido por la caída de 'Dovi', tirado en una fatídica carambola tras irse al suelo Jorge Lorenzo (Repsol Honda) y que también arrastró a las dos 'M1' oficiales, aunque en ese momento ya estaba marcando el ritmo.

El heptacampeón del mundo está siendo muy regular, con sólo el error en su haber en Argentina, pero que ha ganado cuatro pruebas y en las otras dos ha sido segundo, una regularidad de momento inalcanzable para el resto de rivales. Ahora, se enfrenta a un circuito donde ya ganó el año pasado, con su única 'pole' en la 'Catedral', cuatro años después de conquistar la otro que posee en la categoría 'reina'. Desde 2010, está siempre en el cajón del trazado holandés.

Por su parte, su compañero Jorge Lorenzo espera dar en los Países Bajos el paso adelante que pareció ofrecer en el Gran Premio de Catalunya. Tras acudir a la fábrica del Repsol Honda en Japón para hacer cambios ergonómicos, el balear se sintió por primera vez rápido con su nueva moto y buscará volver a codearse con los delante con mejor fortuna en un trazado que no se la ha dado excesivamente bien, ya que desde su triunfo en 2010 sólo ha podido ser tercero en 2015.

HORARIOS DEL GP DE MOTOGP DE Holanda

VIERNES

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP1)

13:15h / 13:55h Moto3 (FP2)

14:10h / 14:55h MotoGP (FP2)

15:10h / 15:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP3)

12:35h / 12:50h Moto3 (Q1)

13:00h / 13:15h Moto3 (Q2)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (Q1)

14:35h / 14:50h MotoGP (Q2)

15:05h / 15:20h Moto2 (Q1)

15:30h / 15:45h Moto2 (Q2)

DOMINGO

08:40h / 09:00h Moto3 (WARM UP)

09:10h / 09:30h Moto2 (WARM UP)

09:40h / 10:00h MotoGP (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)