Gabriel Rodrigo se adjudica la 'pole' en Moto3

El argentino Gabriel Rodrigo, nacido en Barcelona, se encaramó a lo más alto de la clasificación de entrenamientos por primera vez en esta temporada y la cuarta de su carrera deportiva, para el Gran Premio de Cataluña de Moto3 que este domingo se disputa en el circuito Barcelona-Cataluña de la localidad de Montmeló.



Rodrigo marcó un mejor tiempo de 1:48.450 en su segunda vuelta que ninguno de sus rivales pudo batir a lo largo de toda la sesión y que por primera vez en la temporada le sitúa al frente de la formación de salida, junto al japonés Ai Ogura y el italiano Tony Arbolino. El líder del mundial, el español Arón Canet (KTM), fue el mejor de la segunda sesión con l quinto mejor tiempo.





Clasificación GP de Cataluña de Moto3

El japonés Ai Ogura (Honda) fue el líder inicial de la primera clasificación, secundado por su compañero Kazuki Masaki (Honda), con el italiano Romano Fenati (Honda), tercero, sin que el español Albert Arenas (KTM), por entonces quinto, diese la sensación de poder arañar las cuatro décimas de segundo que le alejaban de la clasificación, pero en su última vuelta consiguió el objetivo, marcó un 1:49.090 que le permitió ascender al tercer puesto.Arenas había logrado el objetivo de pasar a la segunda clasificación junto a los japoneses(Honda) y Ai Ogura, además del italiano Andrea Migno (KTM), muy lejos de los pilotos de cabeza en las anteriores sesiones libres.Ya en la segunda clasificación, en los primeros instantes, el italiano(Honda)y también acabó por los suelos, aunque pudo llegar a su taller para reparar los daños.En tanto, en pista el argentino Gabriel Rodrigo (Honda) superó a los dos pilotos de Estrella Galicia 0'0, Alonso López y Sergio García, que estaban haciendo labor de equipo al "tirar" el uno del otro, como también lo hizo en ese mismo giro el líder del mundial, Arón Canet (KTM).Albert Arenas, que había llegado desde la primera clasificación,(Honda).Rodrigo consiguió un muy buen registro de 1:48.450 que se quedó a escasamente 17 milésimas de segundo del récord que por la mañana estableció el español Arón Canet en 1:48.433 y que en esos instantes de la clasificación era segundo pero con un registro algo más lento, 1:48.796.Pero las estrategias de la segunda clasificación no habían hecho más que comenzar y con menos de tres minutos de entrenamiento efectivo estaban todos los pilotos en sus talleres, esperando el momento propicio para regresar a pista y jugarse la posición de la carrera a una sola vuelta.El madrileño Raúl Fernández (KTM) fue de los primeros en salir y poco después salieronque apuró demasiado el tiempo y no pudo hacer una nueva vuelta lanzada, aunque no le hizo falta pues ninguno de sus rivales pudo rebajar su tiempo.Tras él,pero por detrás llegaron Ai Ogura y Tony Arbolino, que les sacaron de la primera fila y Canet se tuvo que conformar con la segunda junto a Tatsuki Suzuki y Albert Arenas, mientras que Alonso López acabó séptimo, en la tercera línea junto a Jaume Masiá (KTM) y el italiano Lorenzo dalla Porta (Honda), que acabó por los suelos al final de la sesión.Marcos Ramírez (Honda) acabó duodécimo, justo por delante de Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) y con Raúl Fernández (KTM), decimoquinto..1. Gabriel Rodrigo (ARG/Honda) 1:48.450 a 153,5 km/h..2. Ai Ogura (JPN/Honda) 1:48.471.3. Tony Arbolino (ITA/Honda) 1:48.764.4. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda) 1:48.782.5. Arón Canet (ESP/KTM) 1:48.796.6. Albert Arenas (ESP/KTM) 1:48.809.7. Alonso López (ESP/Estrella Galicia 0,0 Honda) 1:49.072.8. Jaume Masiá (ESP/KTM) 1:49.079.9. Lorenzo dalla Porta (ITA/Honda) 1:49.30010. John McPhee (GBR/Honda) 1:49.45411. Andrea Migno (ITA/KTM) 1:49.56112. Marcos Ramírez (ESP/Honda) 1:49.58813. Sergio García (ESP/Estrella Galicia 0,0 Honda) 1:49.70014. Makar Yurchenko (KAZ/KTM) 1:49.76915. Raúl Fernández (ESP/KTM) 1:49.83016. Darryn Binder (AFS/KTM) 1:51.429Caídos durante la sesión17. Niccolo Antonelli (ITA/Honda) 1:48.54018. Carlos Tatay (ESP/KTM) 1:48.944Primera clasificación29. Vicente Pérez (ESP/KTM) 1:51.032