Horarios de MotoGP: Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) confía en que la mayor potencia de su nueva Honda sea su mejor aliada de cara a luchar por el triunfo en el Gran Premio de Italia, sexta cita del Mundial de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el circuito de Mugello y donde las Ducati intentarán arrebatar el liderato al de Cervera, con el permiso de un Àlex Rins (Suzuki) que quiere volver al podio. [Sigue en directo el Gran Premio de Italia de MotoGP]

Márquez tiene ocho puntos de ventaja al frente de la clasificación de MotoGP respecto a Andrea Dovizioso (Ducati) y veinte sobre Àlex Rins después de su triunfo en el pasado Gran Premio de Francia, en Le Mans, donde volvió a superar a las Ducati de 'Dovi' y de Danilo Petrucci, que completaron el podio, y de la anterior victoria en Jerez en el Gran Premio de España.

HORARIOS DEL GP DE MOTOGP DE ITALIA

VIERNES

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP1)

13:15h / 13:55h Moto3 (FP2)

14:10h / 14:55h MotoGP (FP2)

15:10h / 15:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP3)

12:35h / 12:50h Moto3 (Q1)

13:00h / 13:15h Moto3 (Q2)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (Q1)

14:35h / 14:50h MotoGP (Q2)

15:05h / 15:20h Moto2 (Q1)

15:30h / 15:45h Moto2 (Q2)

DOMINGO

08:40h / 09:00h Moto3 (WARM UP)

09:10h / 09:30h Moto2 (WARM UP)

09:40h / 10:00h MotoGP (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)