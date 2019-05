Horarios de MotoGP: Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) podría ser para el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder en la provisional del mundial, la espina que se le clave al español en el mítico circuito de Le Mans, escenario este fin de semana del Gran Premio de Francia de MotoGP.

Márquez llega a Le Mans con un punto de ventaja sobre su inmediato perseguidor, en el campeonato, el también español Alex Rins y su Suzuki GSX RR, después de haber ganado en Jerez de la Frontera pero todavía con la herida fresca de su error en Austin.

El de Repsol Honda buscará una nueva victoria que le consolide al frente de la tabla de puntos en un circuito en el que sólo cuenta con dos victorias en MotoGP, 2014 y 2018, a pesar de haber sido el más rápido de entrenamientos en tres ocasiones.



HORARIOS DEL GP DE MOTOGP DE FRANCIA

VIERNES

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP1)

13:15h / 13:55h Moto3 (FP2)

14:10h / 14:55h MotoGP (FP2)

15:10h / 15:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:35h Moto2 (FP3)

12:35h / 12:50h Moto3 (Q1)

13:00h / 13:15h Moto3 (Q2)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (Q1)

14:35h / 14:50h MotoGP (Q2)

15:05h / 15:20h Moto2 (Q1)

15:30h / 15:45h Moto2 (Q2)

DOMINGO

08:40h / 09:00h Moto3 (WARM UP)

09:10h / 09:30h Moto2 (WARM UP)

09:40h / 10:00h MotoGP (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)