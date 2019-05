Resultado y clasificación del Gran Premio de España de MotoGP

Márquez impone su ritmo

The best result of the season so far this year for @mvkoficial12 ??



He holds on for 3rd place despite huge pressure from @AndreaDovizioso in the closing laps! ??#SpanishGP ???? pic.twitter.com/pva9nTwnnV — MotoGP™ ???? (@MotoGP) 5 de mayo de 2019

El español(Repsol Honda RC 213 V) se mostró absolutamente intratable en elque se disputó en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera y con su segunda victoria de la temporada recuperó el liderato del campeonato del mundo.El piloto de Repsol Hondacon setenta puntos, uno más que su compatriota Alex Rins, y tres respecto al italiano(Ducati Desmosedici GP19), que fue cuarto.Márquez no se dejó sorprender en la salida y antes de llegar a la curva de final de recta ya estaba líder por delante de las dos Yamaha satélite que ayer habían comandado los entrenamientos, la del italianoy el francés Fabio Quartararo, conen la quinta plaza, que luego fue la cuarta al superar al italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedidi GP19).El piloto de Repsol Honda, queen los entrenamientos libres matinales, como consecuencia de algún nuevo problema electrónico en una de sus motos, intentó marcar un fuerte ritmo para escaparse como ya hizo en Argentina, pero sin cometer los errores que le dejaron sin puntuar en Austin.Por la mañana se anunció la baja del italiano(Aprilia RS-GP), que ayer sufrió una fuerte caída y si bien no sufrió fractura alguna sí que tenía un fuerte golpe en el talón de su pie izquierdo.En pista, Marc Márqueztras él, Alex Rins (Suzuki GSX RR) recuperando terreno y "acosando" a Dovizioso, mientras más atrás el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que había salido decimotercero, en dos vueltas había conseguido recuperar dos puestos y marchaba undécimo por delante de Joan Mir (Suzuki GSX RR).Tanto Morbidelli como Quartararo aguantaron el tirón inicial de Márquez, como también Dovizioso los ataques de Rins, pues el español pasó al italiano pero éste le devolvió el adelantamiento en la recta de meta, por dondeel segundo piloto del equipo Repsol Honda, era decimoquinto tras perder cuatro posiciones en las primeras vueltas desde el undécimo puesto que ocupó en la salida.En apenas seis vueltas, delanteel formado por Márquez, Morbidelli, Quartararo y Viñales, con Rins quinto tras consolidar su adelantamiento sobre Dovizioso y comenzar la caza de los pilotos que marchaban por delante a ritmo de vuelta rápida y nuevo récord de la categoría (1:38.197) en el séptimo giro.Poco a pocodejó claro que su ritmo era consistente, mucho más que el de sus rivales y con un registro personal de 1:38.265 abrió hasta casi un segundo (881 milésimas) la ventaja sobre Morbidelli y Quartararo, que iban ya muy justos, en la novena vuelta, y tanto Viñales como Rins se les "echaron" encima.En el décimo giro el piloto de Repsol Honda ya tenía 1,6 segundos de ventaja y Rins le había metido un "hachazo" a Viñales para colocarse cuarto mientrasEl de Repsol Honda se consolidó en la primera plaza como también el francés en la segunda, y Morbidelli, Rins y Viñales peleándose por la tercera posición de la carrera cuando Valentino Rossi parecía estancado en la décima posición, por delante de Joan Mir y con Jorge Lorenzo, igualmente, impertérrito en la decimoquinta.Un nuevo récord deen el decimotercer giro, 1:38.181, dejó claro que tenía la carrera controlada y que Fabio Quartararo no podría alcanzarlo, pero la moto del francés se rindió antes de tiempo y le forzó a abandonar, dejando la lucha por la segunda plaza al trío que le perseguía y del que comenzó a destacarse Alex Rins.Y en la decimoquinta nuevo récord, 1:38.051, para ponerse con casi cuatro segundo de ventaja sobre Rins, que consiguió escaparse de sus rivales y poco después Maverick Viñales doblegó a Franco Morbidelli para completar el que podría ser un podio completamente español,Más atrás,reaccionó y desde la novena posición tras el abandono de Fabio Quartararo pasó a la sexta después de adelantar a Franco Morbidelli y el británico(Honda RC 213 V), poco antes de que Joan Mir, que heredó su novena posición, se fuese al suelo, y en esa posición acabó.Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que tuvo un ligero percance con el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19), que acabó por los suelos, fue undécimo, por delante dey de su hermano Pol Espargaró (KTM RC 16).Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18) acabó en los puntos merced a la decimoquinta posición que logró