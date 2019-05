Baldassarri manda en una accidentada carrera

El italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex) ha conseguido su tercera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de España de Moto2 en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez que le permite incrementar su ventaja en la clasificación provisional del mundial tras el "cero" que cosechó en Austin (Estados Unidos).



Jorge Navarro (Speed Up), que logró el mejor tiempo de entrenamientos, se vio forzado a remontar tras una mala salida y en las vueltas finales dio buena cuenta de quien había sido líder al principio de la carrera, el también español Augusto Fernández (Kalex), que se tuvo que conformar con la tercera plaza.



El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se vio involucrado en una caída en la primera salida que dejó su moto muy dañada y obligó a sus mecánicos a trabajar a destajo para intentar estar en la segunda partida, lo que lograron, aunque desde la calle de talleres y por ese motivo no pudo pasar de la vigésimo cuarta posición durante la carrera.







The race will be restarted at 12:35 LT



La prueba ya perdió uno de sus protagonistas rápido, el japonésque era noveno -con problemas en su Kalex que le hicieron salir desde la calle de talleres-, compañero de equipo del australiano Remy Gardner (Kalex), que fue protagonista destacado durante los entrenamientos y también en el incidente de la primera vuelta, mientras que al nipón esa circunstancia le benefició y pudo atravesar la línea de llegada en séptimo lugar.con todos sus perseguidores pegados a él, lo que propició que en las primeras curvas una serie de pilotos se tocaran y acabaran por los suelos, siendo embestidos algunos por otros rivales, lo que obligó aa dirección de carrera para anunciar casi de inmediato que cuando se reinicie la prueba de Moto2 se verá reducida de 23 a 15 vueltas.En el percance se vieron involucrados, entre otros, Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), segundo mejor tiempo de entrenamientos, que cogió su moto y la empujó hasta su taller para, pero no lo pudo hacer directamente a pista y tuvo que esperar paciente a que sus mecánicos reparasen los numerosos daños que sufrió su moto.El accidente lo forzó el propio Remy Gardner, que se cae y quienes se encuentran cerca de él no lo pueden evitar, Dimas Ekky Pratama y Marco Bezzecchi.En la segunda salida, que Alex Márquez pudo hacer desde la calle de talleres aly entre los aplausos del público por el esfuerzo realizado, el primer líder fue nuevamente Augusto Fernández, con Lorenzo Baldasarri, Thomas Luthi y Xavi Vierge por detrás de él., sabedor que en apenas quince vueltas si era capaz de conseguir una cierta ventaja podía tener muchas opciones de podio, pero Baldasarri se pegó a él y el resto de rivales intentaron evitar su fuga, mientras por detrás Alex Márquez, que pudo ver cómo su hermano desde la línea de talleres le pedía cabeza y calma para no cometer errores, intentó a marchas forzadas recuperar el máximo de terreno posible.En su segunda vuelta, Augusto Fernández1:41.647, que era nuevo récord del circuito, con medio segundo de ventaja sobre su compañero de equipo Baldasarri.Un nuevo giro y nuevo récord de vuelta rápida tanto de Augusto Fernández como de, que junto al suizo Thomas Luthi ya habían conseguido cierta ventaja respecto a sus perseguidores y un poco más atrás se quedaban Jorge Navarro (Speed Up), Xavi Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex) encabezando al grupo perseguidor.Fernández, que se perdió los dos últimos grandes premios por lesión (fractura de cúbito y radio del brazo izquierdo), se mantuvo firme en la primera plaza pero por detrásse fue quedando rezagado, "a tiro" de Navarro y Vierge.En el séptimo giro fue cuando Baldasarri decidió superar a su compañero de equipo Fernández y, a pesar de todos los problemas que afrontó el líder del mundial durante los entrenamientos, mantuvo un fuerte ritmo pero en todo momento con el español pegado a él, en tanto que por detrás una vuelta más tarde, en la octava, Jorge Navarro doblegó al suizo Luthi para ponerse en posiciones de podio.Algo más atrás, elen 2018, el madrileño(KTM), se fue por los suelos, sin consecuencias para su integridad física, pero también sin la posibilidad de continuar en la prueba.Navarro, con un ritmo más alto que el dúo de cabeza, fue recortando diferencias respecto a ellos, aunque con apenas cuatro vueltas por delante, lo que hacía muy complicado que pudiese alcanzarlos en tan corto lapso de tiempo, aunque a dos vueltas del final el de Speed Up ya estaba tras el rebufo de Fernández, quien seguramente se vio mermado por sus condiciones físicas, por las que tuvo que salir infiltrado a la carrera.En ese mismo giro, a poco menos de dos del final, Navarro superó a Fernández e intentó alcanzar, sin éxito a Lorenzo Baldasarri, que logró su tercera victoria de la temporada.Xavi Vierge logró la sexta posición, con Iker Lecuona (KTM), décimo y Alex Márquez vigésimo cuarto.