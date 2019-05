Márquez domina los primeros libres en Jerez

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dominó a placer la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de MotoGP que se desarrollaron esta mañana de viernes en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera.



El vigente campeón del mundo de MotoGP paró su mejor crono en la última vuelta de los entrenamientos con un tiempo de 1:37.921 a menos de tres décimas del récord absoluto del circuito que desde el año pasado ostenta otro piloto de Honda, el británico Cal Crutchlow, en 1:37.653.



Márquez se puso al frente casi desde los primeros compases del entrenamiento, seguido inicialmente por su propio compañero de equipo, Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), aunque luego le superaron tanto el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19) como el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).





Keeping a close eye on the competition! ??



There's little to seperate @marcmarquez93 and @AndreaDovizioso, even in FP1! ??#SpanishGP pic.twitter.com/dtKj4H9CUT