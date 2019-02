Así vuela Marc Márquez pilotando un kart

Marc Márquez no puede estar parado. En plena recuperación de la operación de su hombro, y tras los tests de Sepang y a la espera de los de Losail, el piloto de Honda Repsol ha decidido seguir rodando a toda velocidad, aunque sea emulando a Super Mario en los karts.





Seguimos con la recuperación, estímulos nuevos para el hombro????

We continue with the recovery, new exercises for the shoulder!?? pic.twitter.com/xpTAC7BMxf