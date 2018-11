Marc Márquez, sancionado por estorbar a Iannone, saldrá en séptima posición

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), autor del mejor tiempo de entrenamientos, ha sido sancionado con la pérdida de seis posiciones en la formación de salida para el Gran Premio de Malasia de MotoGP que mañana, domingo, se disputa en el circuito de Sepang, por molestar al italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) y ser reincidente.

Márquez reconoció que estorbó levemente al italiano durante la segunda calificación y al haber sido ya sancionado con la pérdida de tres posiciones en el Gran Premio de Austin de este año, entonces por hacer algo parecido con el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), el panel de comisarios le considera reincidente y aumenta la sanción a esas seis posiciones en la formación de salida.

Márquez protagonizó un mejor tiempo de 2:12.161 con el suelo completamente mojado y doblegó con una suficiencia pasmosa a todos sus rivales, entre los que destacaron el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), el primero con más de medio segundo de desventaja y el segundo por encima de las ocho décimas, por lo que si mañana llueve, lo mismo ninguno de sus rivales ve al ya matemáticamente campeón del mundo de MotoGP desde el principio de la carrera.

Los cuartos entrenamientos libres, únicos sin validez en la tabla de tiempos, comenzaron a disputarse prácticamente media hora antes de la hora a la que se disputará mañana la carrera y fueron los primeros del día en los que la lluvia volvió a hacer "de las suyas", lo que a la postre precipitó acontecimientos y forzó a la organización del gran premio a anticipar en dos horas todas las carreras del domingo, para intentar evitar las lluvias monzónicas, que a decir de la "parroquia local", este año se han adelantado.

Hasta el momento en que hizo acto de presencia la lluvia, el español Marc Márquez había sido el más rápido, pero acertó a meterse en su taller justo a tiempo, lo que no sucedió con los españoles Jordi Torres, quien sufrió una fuerte caída con su Ducati Desmosedici GP16 en la que se fracturó el dedo pulgar de su mano izquierda -es baja para la carrera-, además de Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y el checo Karel Abraham (Ducati Desmosedici GP16), en ambos casos sin consecuencias para su integridad física.

A partir de ese momento la situación cambió por completo en pista, la lluvia torrencial que comenzó a caer al principio de la primera clasificación, que prácticamente dejó sin visibilidad el trazado, obligó a dirección de carrera a detener los mismos con bandera roja, y no fue hasta pasadas las cuatro y media de la tarde, casi una hora y media después de su horario previsto, cuando se pudieron reiniciar los entrenamientos.

En la primera clasificación lograron el pase a la segunda dos pilotos españoles, Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17), que sacó al italiano Michele Pirro (Ducati Desmosedici GP18) -sustituto del lesionado Jorge Lorenzo-, y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

La primera vuelta lanzada de todos los pilotos ya marcó en cierta medida las referencias, con Marc Márquez líder (2:13.641), seguido por el australiano Jack Miller, un auténtico especialista en agua, y un cuarteto de italianos formado por Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), Danilo Petrucci y Andres Dovizioso, ambos sobre sendas Ducati Desmosedici GP18).

En el siguiente giro, el tercero, Marc Márquez volvió a bajar su tiempo, 2:12.161, en tanto que Aleix Espargaró, que había accedido desde la primera clasificación, se fue por los suelos y con la necesidad de regresar cuanto antes a su talleres para intentar continuar con la segunda moto.

Una vuelta más tarde, en la quinta, Marc Márquez volvía a rodar en el primer parcial a ritmo de vuelta rápida, pero al llegar a la cuarta curva perdió adherencia en el tren delantero de su moto cuando iba a unos 76 km/h. y en segunda marcha y se fue al suelo, aunque pudo recuperar su moto, arrancarla y llegar hasta su taller para cambiarla.

Márquez salió con la segunda moto y junto con Dovizioso fueron los pilotos más rápidos en pista, aunque el italiano se fue por los suelos en la curva nueve y dejó sólo al español en la pelea por la mejor clasificación de entrenamientos, mientras él se veía superado por el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y los italianos Valentino Rossi y Andrea Iannone.

El australiano Miller se tuvo que conformar con la sexta plaza, por delante de Danilo Petrucci y de un quinteto de españoles que integraban, en este orden, Alex Rins (Suzuki GSX RR), Álvaro Bautista, Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), Maverick Viñales y Alexi Espargaró.



"Si me dicen algo tendrán que decirle también algo a los demás"



El piloto español no estaba muy convencido de que le fuese a sancionar y, en caso de hacerlo, como así ha sido, afirmó: "si me dicen algo tendrán que decirle también algo a los demás".

La sanción impuesta a Marc Márquez lo es por "conducción irresponsable" durante su pilotaje en la curva nueve de la segunda clasificación, en donde molestó al italiano Andrea Iannone (SUzuki GSX RR), además de por el hecho de ser reincidente, lo que le supone tres posiciones más.

"En MotoGP se va muy rápido y no sé si Iannone venía rápido o no, no sé cómo venía, pero sí que es verdad que lo he estorbado un poco en el ángulo; me he intentado apartar porque he pensado que sólo venía Rins, ya que me he girado y he visto sólo una Suzuki", explicó el campeón del mundo.

"En el FP4 ha pasado algo muy similar con Valentino; yo venía rápido, él salía de talleres y no me ha visto y ahí sí que ha sido un punto muy peligroso porque venía muy rápido y he pensado que frenaría; me ha pedido disculpas, yo se las he pedido a Iannone y en MotoGP yo creo que todo el mundo es realista y nadie quiere estorbar a nadie", recalcó Márquez.

"No es como en Moto3 y Moto2, que a veces van buscando moscas por en medio del circuito", señaló Márquez, quien ahora deberá salir desde la tercera línea de la formación de salida.

Márquez sumó en Sepang su octogésima mejor clasificación de entrenamientos pero lamentó que "ha sido en agua", porque en seco también se veía "con posibilidades de conseguirla", pero cuando ha visto "que era agua, que era la calificación" y ha pensado que tenía "que aprovechar" uno de sus puntos fuertes, que es adaptarse "rápido a las condiciones".

"También he encontrado rápido el límite en la curva cuatro y eso que no iba tirando, pero es importante saber por qué no me he caído, aunque parece que mañana la carrera será en seco porque han adelantado dos horas la carrera y eso hará que la probabilidad de que sea en seco sea mucho mayor, pero en Malasia nunca se sabe y tenemos que estar preparados para todo", explicó Márquez.

"En seco me siento bien, ayer decía que me sentía muy lejos y hoy me siento bien, ya que hemos mejorado en todos los aspectos, puesta a punto, pilotaje y también en la electrónica, y eso ha hecho que poco a poco fuésemos mejor y mejor", comentó el piloto de Repsol.

"En el FP3 me he encontrado bien y quería confirmarlo en el FP4 y lo hemos hecho, incluso hemos dado un pasito más que ha sido importante y, en seco, mirando los papeles, me encuentro igual que los dos mejores, que son Dovizioso y Viñales, lo que pasa es que aquí, cada vez que sales a pista cambian las sensaciones con la moto y es ahí en donde tenemos que entender donde estamos en carrera si es en seco y para nada descarto a Rossi o a Zarco", manifestó el campeón del mundo de MotoGP.

Ya al referirse al adelantamiento en dos horas de todas las carreras, Marc Márquez manifestó: "Ayer justo estábamos en la Comisión de Seguridad y empezó a llover a tope y lo comentamos, por qué no adelantarlas, pero se quedó un poco en el aire, hoy se ha visto y el problema es que cuando llueve, llueve mucho".

"Se tenía que retrasar, pero al ser dos horas antes hay menos posibilidad de que llueva y entonces hay más tiempo para ir retrasando, si no, nos tocará quedarnos el lunes y la verdad es que después de tres semanas todo el mundo tiene ganas de llegar a casa", reconoció Márquez.