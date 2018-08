Bagnaia gana "in extremis" en el Red Bull Ring

El italiano Francesco Bagnaia (Kalex) se adjudicó la victoria "in extremis" en el Gran Premio de Austria de Moto2 que se disputó hoy, domingo, en el circuito Red Bull de Spielberg, por delante del portugués Miguel Oliveira (KTM) y del italiano Luca Marini (Kalex).







