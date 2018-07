Los pilotos de MotoGP despiden a Pedrosa con elogios

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) dio "las gracias" a su compañero Dani Pedrosa, que este jueves anunció el adiós de su carrera deportiva a final de esta temporada, por haber "aprendido mucho" de él, mientras que otro de sus rivales, el italiano Valentino Rossi (Yamaha), lamentó la marcha del catalán, que en su opinión, "al menos", debería tener un título de la categoría 'reina'.



"Todos estábamos pendientes de la tele viendo su rueda de prensa porque Dani es uno de los más importantes de la categoría, por todo lo que ha conseguido en su carrera y porque es mi compañero. Quiero darle las gracias porque ha sido uno de los héroes para aquellos chicos que perseguíamos sueños y ha sido una de mis referencias", señaló Márquez en rueda de prensa.



El de Cervera recordó que ha compartido "buenos momentos" en el 'box' con el de Castellar del Vallès. "Es difícil de imaginar que se marcha, pero a todo el mundo le llega. He aprendido mucho de él, se merece ser nombrado 'Leyenda' de MotoGP", subrayó.





Gracias @26_DaniPedrosa por ser el referente de muchos pilotos que crecíamos en busca de nuestro sueño. Has sido un gran compañero!

Thanks Dani for being the mentor of many riders, we looked up to you when following our dreams. You´ve been a fantastic teammate!#GraciasDani pic.twitter.com/vPrhJGjN1q — Marc Márquez (@marcmarquez93) 12 de julio de 2018

Gracias @26_danipedrosa ! Enhorabuena por toda tu trayectora deportiva. Siempre serás un referente para el motociclismo español.

Thanks Dani! Congratulations for your sporting career. You´ll always be an example for spanish motorcycling.#ThankYouDani #GraciasDani #DP26 pic.twitter.com/Hcn16NpY6H — Maverick Viñales (@maverickmack25) 12 de julio de 2018

pero todos los detalles era de él que era mi compañero y tuve el honor de aprender de él. Su condición física ha sido una desventaja, pero su técnica, rendimiento y sensibilidad le hacen ser uno de los mejores. Cuando ha tenido un buen día es imbatible, abre distancia y es imposible alcanzarle. Siempre ha creído en él y ha dado su cien por cien", sentenció.Por su parte,. "Nuestro deporte pierde a uno de los mejores de los últimos años. Dani nunca consiguió un Mundial de MotoGP, pero creo que se lo merece, al menos uno. Es bastante pronto y no me lo esperaba, pensé que quizá iba a continuar con la Yamaha, pero ha cambiado de parecer, lo ha pensado mucho", subrayó.'Il Dottore' calificó al catalán como. "Intenta no derrapar demasiado y fue de los primeros en levantar la moto en la aceleración y eso es algo muy particular. Fue mejorando año tras año en sus puntos débiles como en lluvia porque al principio era algo más lento", remarcó el italiano."Fue nuestra referencia cuando éramos críos y cuando empecé a interesarme en las motos él ya ganaba en 125. Tenemos una buena relación y ha sido un placer correr con uno de mis ídolos. Ha sido uno de los mejores y quiero darle la enhorabuena por su extensa carrera y desearle lo mejor", afirmó Maverick Viñales (Yamaha).También habló del triple campeón del mundo el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que consideróal catalán. "En 125 y 250cc siempre fue más rápido que yo. Le estudié y aprendí de él, de su talento y la manera de trabajar que tiene. Siempre fue una referencia para mí", comentó."Ya es una leyenda y lo que ha conseguido con su tamaño y altura es porque tiene un gran talento para superar las dificultades de una MotoGP.. Espero que encuentro algo que pueda hacer algo que le haga volver a sentir esa pasión", apuntó el australiano Jack Miller (Ducati).Finalmente, Àlex Rins (Suzuki) valoró lo que el de Castellar de Vallès "ha hecho en su carrera".Es un placer estar en la pista con él, le deseo lo mejor", sentenció el catalán.