Marc Márquez logra su primera 'pole' en Assen

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha conseguido su primera mejor clasificación en el circuito de Assen y en la categoría de MotoGP, al ser el más rápido en una frenética segunda clasificación para el Gran Premio de Holanda.



El líder del mundial de MotoGP logró así su primera mejor clasificación de la temporada, pues aunque ya fue el más rápido en Austin, entonces le penalizaron con tres posiciones en la formación de salida por molestar durante los entrenamientos al también español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), aunque con apenas 79 milésimas de segundo de diferencia entre los cuatro primeros clasificados.



La igualdad fue el denominador común en esta clasificación, en la que Márquez rodó en 1:32.791, apenas 41 milésimas de segundo más rápido que Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), 59 milésimas con el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y 79 milésimas respecto al también transalpino Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18).





#MotoGP Qualifying ??



WHAT A FINISH! @marcmarquez93 bags his second pole of the season on his final lap!@calcrutchlow's late charge is good enough for second and @ValeYellow46 sneaks onto the front row!#DutchGP pic.twitter.com/u58ElB9DWb