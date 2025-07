Alberto Martínez: «Me veo dando solución a personas amputadas en todo el mundo»

Alberto Martínez es uno de los cuatro fundadores y el CEO de Limbium. Estudió Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación en la UPCT, pero más allá de los títulos, siempre ha sido una persona movida por los retos y las ganas de mejorar las cosas. Desde pequeño ha estado ligado al deporte: empezó con artes marciales a los 4 años y a los 16 ya tenía el cinturón negro en kick-boxing. Ahora se ha propuesto uno de los mayores retos físicos que existen: completar un Ironman, que es una de las pruebas de resistencia más duras que existen . También es un lector constante. Cada noche se reserva un rato para leer, sobre todo novelas históricas, que le ayudan a desconectar y, al mismo tiempo, a seguir aprendiendo. Una persona ambiciosa que espera dar solución a miles de personas amputadas en todo el mundo.

¿Qué beneficios sociales ha generado su proyecto y su actividad en donde operan?

Consideramos importante, en un momento determinado, que la gente no vea un brazo amputado, sobre todo cuando sale de una operación y se mira al espejo, ya que es muy duro. Queremos que se sienta seguro. Generamos un aumento de confianza con nuestras prótesis en esas personas.

¿Cuál ha sido la mayor barrera con la que se han enfrentado?

Una de las principales barreras es la de la regulación sanitaria, que es la misma a nivel europeo y la que aplican a una farmacéutica que fabrica pastillas. Tenemos que estar siempre consultando la normativa puesto que no es nuestro campo. Otro de los grandes muros, radica en que el nicho de mercado es muy pequeño y es complicado llegar a esas personas y que una persona que ha sufrido una amputación sepa que le puede salir gratis la prótesis.

¿Qué ha aprendido personalmente liderando un cambio tan profundo en la empresa?

Al final, es algo que yo no me esperaba cuando terminé la carrera. Pero esta decisión, muy gratificante, por cierto, es una espada de doble filo . Por un lado, cuando terminas un proyecto, te deshaces en abrazos y lágrimas porque haces cosas que no esperabas nunca. Por otro, existen prótesis que por las características de los muñones o de las amputaciones nunca podrás llevar a cabo. He visto tantas lágrimas de alegría y de tristeza...y eso al final es muy duro.

¿Cómo se mantiene la motivación en el equipo en un entorno tan desafiante?

La motivación es una montaña rusa. Si que es verdad que cuando finalizas un proyecto te alegras mucho, pero también a la vez te entristeces.

¿Qué ha aprendido de los errores?

He aprendido mucho de los errores, ya que éramos muy jóvenes. Hemos cometido equivocaciones, pero nos han llevado a estar donde estamos.

¿Cómo visualiza a Limbium dentro de diez años?

Dando solución a personas amputadas en todo el mundo, ojalá que así sea.

¿Qué tecnologías les interesa explorar próximamente?

Actualmente, las prótesis funcionan con impulsos musculares. Nuestro objetivo es controlar los impulsos neuronales.

¿Cual es la relación con el Info?

El Info ha sido un pilar fundamental en nuestro camino como empresa innovadora. Nos ha apoyado desde las primeras fases con asesoramiento, formación y acceso a programas clave, que han acelerado nuestro crecimiento. Gracias a su impulso, hemos podido desarrollar tecnología puntera en el ámbito de las prótesis y posicionarnos como referente en el sector. Además, tuvimos el honor de recibir el premio Emprendedor del Mes de marzo de 2024, un reconocimiento que nos motivó aún más a seguir innovando desde la Región de Murcia.

Han tenido recientemente otro reconocimiento...

Sí, estamos muy agradecidos por recibir el premio de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) a la mejor Start Up de 2025.

¿Cual es su visión sobre Caetra?

Desde mi punto de vista Caetra es una gran oportunidad para quienes estamos desarrollando tecnología con impacto real. Te hace darte cuenta de cómo nuestra innovación también puede ayudar en sectores como la defensa. Desde Limbium, nos motiva mucho ver que desde la Región de Murcia se impulsen programas así, que conectan a empresas con retos importantes y con gente que quiere cambiar las cosas.

¿Qué papel juega la innovación en su día a día?

La innovación no es solo parte de mi trabajo en Limbium, es lo que le da sentido a todo lo que hacemos. Está presente desde que empieza el día hasta que acaba. Para mí, innovar es mirar el mundo con otros ojos, pero no solo desde fuera, sino con curiosidad y con ganas de entender de verdad a las personas a las que queremos ayudar. Es atreverse a cuestionar lo que ya existe y tener la ilusión de pensar: ‘¿Y si lo hacemos de otra forma?’ Muchas veces pensamos que innovar es inventar algo enorme, pero no siempre es así. A veces está en los pequeños detalles: en una mejora concreta, en una conversación con un usuario que te abre los ojos, en algo que sale mal y te obliga a pensar distinto. Me siento muy identificado con la idea de mejorar un 1% cada día. No hace falta hacerlo todo perfecto de golpe, solo comprometerte con avanzar, poco a poco, pero sin parar. Y esa forma de pensar también me la llevo a mi vida. Cuando entreno, cuando leo, o incluso cuando algo no sale como esperaba, intento no quedarme en lo cómodo, sino buscar cómo hacerlo mejor. Para mí, innovar es eso: no conformarse. Tener siempre esa chispa encendida.