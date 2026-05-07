Sorteo Extraordinario
Al menos 80 denuncias ante la Ertzaintza por el impago de la Lotería de Navidad de un club de rugby de Bizkaia que vendió papeletas de más
Zekorrak Rugby Taldea ha admitido que vendió "por error" 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad de diciembre
EP
La Ertzaintza ha recibido, hasta el momento, un total de 80 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Zekorrak Rugby Taldea de Igorre (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.
Zekorrak Rugby Taldea ha admitido que vendió "por error" 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad de diciembre, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de 2,1 millones que le demandan cerca de un centenar de personas, que no pueden cobrar lo que les corresponde.
La dirección del club ha explicado que se dieron cuenta este pasado martes del error, cuando se agotó el dinero del premio y seguían teniendo cerca de un centenar personas que aún no habían cobrado, a las que deben 10.000 euros por participación, en total casi 2,2 millones de euros, al no haber consignado en la Administración de Loterías todas las papeletas vendidas.
En total, han explicado que vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.
Los afectados celebrarán este jueves una asamblea para coordinar los pasos a seguir y analizar la opción de emprender una acción legal conjunta para reclamar el dinero.
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