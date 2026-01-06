Sorteo del Niño
Comprueba aquí los décimos premiados de la Lotería del Niño 2026
El primer premio ha sido muy repartido en toda España, vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros
Redacción
El ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 ha sido para el número 06703, agraciado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado. Ha sido muy repartido en toda España, vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros.
El número 45875 ha sido agraciado con el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid.
El número 32615 ha sido agraciado con el tercer premio, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.
[Comprueba aquí si tus décimos han resultado premiados]
El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de 'El Niño' repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.
- La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
- Desmadre de las cabalgatas en pedanías: anulaciones y retrasos
- Investigan a un vecino de San Pedro del Pinatar por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio
- Alerta amarilla por lluvias este lunes en la Región de Murcia
- El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)
- Los fumaderos de droga se mudan de los barrios marginales de la Región a las zonas acomodadas
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Cierran dos accesos al Parque Regional de Sierra Espuña para evitar accidentes