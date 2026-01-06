Sorteo del Niño 2026
06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026
Dotado con 200.000 euros al décimo, ha sido muy repartido por toda España
EFE
El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 06703.
Este número ha estado muy repartido y se ha vendido en Madrid Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en numerosas localidades del país, entre ellas, Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024.
El segundo premio, el 45875, ha caído en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, la localidad madrileña de Aranjuez y Madrid capital.
El tercer premio, el 32615, se ha consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial de Alcampo de Granada.
- La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
- Desmadre de las cabalgatas en pedanías: anulaciones y retrasos
- Investigan a un vecino de San Pedro del Pinatar por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio
- Alerta amarilla por lluvias este lunes en la Región de Murcia
- El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)
- Los fumaderos de droga se mudan de los barrios marginales de la Región a las zonas acomodadas
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Cierran dos accesos al Parque Regional de Sierra Espuña para evitar accidentes