Los bombos de la Lotería de Navidad ya están en el Teatro Real de Madrid

A diez días de la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025, han llegado al Teatro Real de Madrid todos los elementos que intervendrán en el Sorteo. Junto a los majestuosos bombos han hecho su entrada también las bolas, que repartirán la suerte; la tolva, que permitirá transportar las bolas desde las liras hasta el bombo; o la trompeta, desde la que saldrán las bolas hasta la copa.

Todos los materiales hacían su entrada a primera hora de la mañana de hoy al lugar donde se celebrará el Sorteo el próximo lunes 22 de diciembre. Precisamente, el bombo grande, que ocupaba un espacio protagonista en el escenario, ya está listo para acoger las 100.000 bolas de los números que participan en el Sorteo. El bombo, fabricado en el año 2006, está realizado en una aleación de latón y bronce, y tiene una altura de 2,64 m, una anchura de 2,11 m y un peso aproximado de 850 kg. El diámetro de su esfera alcanza 1,58 m. Asimismo, el bombo pequeño, el que albergará las bolas de los premios, está realizado con los mismos materiales, y tiene unas dimensiones de 1,60 de alto por 1,28 m de ancho, con un diámetro de esfera de 0,74 m y un peso en torno a los 450 kg.

También han llegado al Teatro Real las 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas de premios. Destacaban entre todas las del primer premio, el popular ‘El Gordo’, que repartirá 4 millones de euros por serie. Todas y cada una de las bolas están fabricadas en madera de boj, con los números grabados en láser y con el mismo peso (3 gramos) y el mismo tamaño (18 mm).

Desde el día de hoy hasta la madrugada del 21 de diciembre todos los elementos del Sorteo Extraordinario de Navidad permanecerán a 16 metros bajo el escenario custodiados por unas estrictas medidas de seguridad durante las 24 horas del día. Allí, en plena cuenta atrás para el Sorteo, permanecerán hasta que el 21 de diciembre suban al escenario, mientras se cierran los detalles finales para que luzcan en todo su esplendor.

Un total de 2.772 millones en premios

Este año la emisión del Sorteo de Navidad es de 3.960 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios. Es decir, que el próximo 22 de diciembre el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios. Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad, destacan el primer premio, “El Gordo”, con 4.000.000 de euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; y el tercero, con 500.000 euros a la serie.