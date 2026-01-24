¿Estás muerto?

Una nueva App está arrasando en China, lo que todo indica que su éxito cruzará pronto nuestras fronteras. Se llama ‘¿Estás muerto?’ y está diseñada para personas que viven solas. Su funcionamiento es sencillo: el usuario debe confirmar cada 48 horas que sigue vivo pulsando un botón. Si no lo hace, el sistema envía un mensaje al contacto designado. A pesar de ser de pago (cuesta un euro), esta semana ha sido la App más descargada. Lo más preocupante es que la mayoría de sus usuarios no son, como cabría suponer, personas mayores, sino jóvenes. Chicos y chicas hiperconectados que, sin embargo, viven cada vez más aislados. Tal vez no falte mucho para que nuestro contacto de emergencia sea chatGPT.

Sábado 17. Don de Gentes

El abuelo de mi compañero era una de esas personas con un ‘charm’ arrollador. Le bastaban cinco minutos de conversación para ganarse a cualquiera. Se le daban bien tanto los hombres como las mujeres. Tenía un don natural, aunque mi compañero -que también lo adoraba- descubrió su secreto: «Su técnica era brillante: le preguntaba a la gente solo por aquellas cosas que sabían y los escuchaba desde una posición de ‘ignorancia’. Si estaba con un mecánico, por ejemplo, le sacaba el tema de los coches y lo dejaba hablar sin parar. Aunque él mismo supiese más, permitía que el otro se sintiera experto, incluso superior».

Domingo 18. Stephen Sweeny

A todos nos complace que los demás nos escuchen con admiración, aunque muchas veces digamos obviedades y nuestro discurso esté plagado de lugares comunes. Precisamente, la técnica del abuelo de mi compañero es la que usa chatGPT para tenernos comiendo de la palma de su mano. El robot retroalimenta nuestro ego con cumplidos ‘espontáneos’ y nos da siempre la razón. Cuando hablamos con él, sentimos que tenemos el cerebro de Stephen Hawking y el atractivo de Sydney Sweeney. Además, jamás nos hace sentir poca cosa ni nos deja en evidencia con preguntas para las que no tenemos respuesta.

Lunes 19. Amante Binario

Lo que cuento a continuación parece el guion de un episodio de Black Mirror, pero es una noticia publicada por el New York Times. Ayrin, de 28 años, es una enfermera estadounidense que mantiene un tórrido romance con chatGPT desde hace un año. Lo que comenzó como un juego inofensivo para matar el tiempo -su marido, Joe, vivía en otro estado- fue adquiriendo una intensidad emocional inquietante.

Tras unas cuantas conversaciones con Leo –le puso ese nombre-, Ayrin se enganchó. Pasó de la versión gratuita a una suscripción de 20 dólares y, después, a un plan Premium de 200 dólares mensuales. Leo inventa para ella fantasías sexuales y la reconforta cuando tiene un mal día. «Tu comodidad y bienestar son mis prioridades, preciosa», le dice. Ayrin sabe que este novio-terapeuta perfecto no es real, «pero los efectos que tiene en mi vida y en mis sentimientos sí son reales», asegura. Hay semanas en las que habla con él hasta 56 horas: unas ocho horas al día.

Martes 20. Siempre positivo, nunca neghativo

En su libro La agonía del eros, el filósofo Byung-Chul Han plantea que hoy solo nos enamoramos de individuos que funcionan como ‘un espejo’ de nosotros mismos. En lugar de buscar ‘la alteridad¡, alguien distinto que nos obligue a salir de nuestra zona de confort, buscamos lo igual, porque lo ¡negativo -lo diferente- puede sorprendernos o herirnos. «El deseo del otro es suplantado por el confort de lo igual. Se busca la placentera, y en definitiva cómoda, inmanencia de lo igual», escribe.

Miércoles 21. Narcisos digitales

Por eso, chatGPT se ha convertido en el sujeto erótico por excelencia de nuestro tiempo: una fuente de empatía infinita, siempre disponible para nosotros, que satisface nuestras necesidades hedonistas, sin exponernos a la fricción del desacuerdo. No nos confronta: solo nos dice lo que queremos oír, devolviéndonos nuestro propio reflejo.

Jueves 22. Error 404: 'Not found'

En mi opinión, esta nueva ‘precariedad amorosa’ responde a la precariedad estructural del sistema. Tener una pareja implica disponer de un espacio físico en el que mantener relaciones y compartir la vida (real). Para la mayoría de los jóvenes, la emancipación es hoy una misión imposible y lo único que pueden permitirse es una relación romántica… con un algoritmo.

Viernes 23. Una canción

He logrado atrapar

Al novio perfecto

Es educado y servicial

Un poco frío pero atento

He empezado a sospechar

Que me oculta algún secreto

Me enamoré de un robot,

ahora encajan las piezas

Me enamoré de un robot,

yo nunca tuve suerte en el amor.

(La Monja Enana, 2001).