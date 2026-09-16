Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Misa FuensantaTiempo miércoles MurciaReal MurciaCrimen Barriomar
instagramlinkedin

Seguridad Internacional

Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea busca fortalecer la cooperación geopolítica integrando a líderes de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania en el organismo

Von der Leyen: Europa debe defender sus valores o quedará en manos de autoritarios

Von der Leyen: Europa debe defender sus valores o quedará en manos de autoritarios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Estrasburgo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles impulsar un Consejo Europeo de Seguridad que incluya, ademas de a los líderes de la Unión Europea, a los de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, al banquillo por homicidio imprudente
  2. Directo | Sigue a la Virgen de la Fuensanta en su camino de regreso a su Santuario en Algezares
  3. Una panadería murciana conquista el Oro en 50 Panader@s TOP de España justo cuando cumple 72 años
  4. Vuelco radical del tiempo en la Región de Murcia: la Aemet prevé tormentas y un desplome de hasta 10 grados en 24 horas
  5. Matan a un hombre de un tiro en la cabeza en su casa de Águilas
  6. La inscripción sobre Primo de Rivera en la Catedral de Murcia se rellenará 'con un material sintético': en unos días expira el plazo dado por el Ministerio para eliminarla
  7. Sánchez, el líder que están buscando
  8. De la compra de Jamones Albarracín a abrir el primer hotel cinco estrellas de Murcia: la semana 'pata negra' que encumbra a la familia Fuertes y la 'marca ElPozo'

Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania

Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania

En directo | La acogida de menores migrantes, la huelga de transporte y la llegada de narcolanchas, a debate en la Asamblea

En directo | La acogida de menores migrantes, la huelga de transporte y la llegada de narcolanchas, a debate en la Asamblea

Von der Leyen se dirige a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es la frontera de Europa y Europa estará ahí para vosotros"

Arde Bogotá desvela las ciudades de su gira por salas: fechas y cómo comprar las entradas

Arde Bogotá desvela las ciudades de su gira por salas: fechas y cómo comprar las entradas

Vuelos de Murcia a Ámsterdam desde 49 euros: a la venta los billetes para la nueva ruta de Corvera

Vuelos de Murcia a Ámsterdam desde 49 euros: a la venta los billetes para la nueva ruta de Corvera

Detenidos los 32 miembros de una red criminal que estafaba a mayores para apropiarse de sus casas en Murcia y otras ciudades

Detenidos los 32 miembros de una red criminal que estafaba a mayores para apropiarse de sus casas en Murcia y otras ciudades

La ADSP denuncia que el 73% de los pacientes murcianos supera los tiempos de espera o no tienen cita

La ADSP denuncia que el 73% de los pacientes murcianos supera los tiempos de espera o no tienen cita

GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista

GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista
Tracking Pixel Contents