Kallas llama a los gobiernos europeos a compartir inteligencia frente a los ataques híbridos: "Es vital"

Los ataques híbridos que los países europeos han registrado en los últimos meses "no son accidentes sino intentos deliberados de Rusia de debilitar nuestra determinación", ha dicho la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, durante un debate en la Eurocámara en el que ha llamado a los gobiernos a compartir inteligencia.

Las amenazas híbridas son cada vez menos híbridas y más ataques que amenazas. Rusia ha intensificado su actividad en territorio comunitario en los últimos meses, con cada vez más países informando de incidentes. Ante esta escalada, compartir inteligencia es "vital", ha dicho Kallas, que ve en estas acciones un intento del Kremlin de "poner a prueba nuestra unidad" y "jugar con el miedo a una escalada".

La alta representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea ha apuntado a cómo Rusia adapta su estrategia en función del país, optando por la desinformación "para explotar las divisiones sociales", los ataques contra infraestructuras críticas o incluso militares. "La inteligencia combinada debería abarcar todo el arsenal híbrido ruso", ha dicho la estonia.

"El intercambio de información de inteligencia es vital", ha dicho Kallas. "Solo puedo animar a los Estados miembros a hacer más y a aprovechar al máximo nuestra información de inteligencia", ha insistido. La jefa de la diplomacia europea ha llamado además a responder con medidas ante la creciente amenaza de Rusia.

Sanciones y advertencias

"Putin no parará a menos que alguien le pare", ha dicho Kallas. "Dado que Rusia está dispuesta a asumir mayores riesgos, Europa debe imponer un coste mayor", ha subrayado. La jefa de la diplomacia europea considera que esto pasa con una política de sanciones más severa, pero también con plantar cara al Kremlin.

"Rusia siempre ha utilizado la ambigüedad como arma. Si atribuimos esos ataques, Rusia no podrá esconderse y nuestros ciudadanos podrán ver los patrones y entender también su modus operandi", ha dicho Kallas. La estonia ha puesto de ejemplo la investigación de Alemania sobre el ataque con un dron en el aeropuerto de Leipzig, que apunta directamente a Moscú como responsable.

Pero la mejor respuesta es un ataque. Kallas ha llamado a sancionar a quienes están detrás de estos ataques. "Las sanciones de la UE ya han privado a la economía rusa de un billón de euros", ha dicho la estonia. Sin embargo, la política de sanciones es cada vez más compleja. Los sectores de la economía sin tocar, cada vez menos. Y la capacidad de hacer daño a Moscú sin menoscabar los intereses europeos, más limitada. El intento de renovar las sanciones impuestas a una serie de individuos se ha visto bloqueado por dos países del bloque en las últimas semanas.

Visados y permisos

Kallas también quiere limitar la presencia de ciudadanos rusos en territorio comunitario. "Ya hemos reducido la presencia diplomática de Rusia en la UE, establecido nuevos requisitos para los desplazamientos dentro del espacio Schengen y limitado a 40 el número de miembros de la misión rusa ante la UE", ha dicho. La alta representante quiere reducir aún más los desplazamientos diplomáticos, las visas a los turistas y prohibir de facto la entrada a excombatientes.

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"Los ataques híbridos de Moscú están diseñados para intimidarnos, paralizar nuestras sociedades y hacernos dudar a la hora de actuar. Eso es precisamente lo que quiere Putin", ha dicho Kallas. "No debemos permitir que el miedo dicte nuestras decisiones. Debemos responder a la magnitud de estos ataques con acciones concretas y una respuesta firme", ha subrayado la estonia. Cómo responder a esos ataques será una de las cuestiones clave en el discurso sobre el Estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este miércoles en Estrasburgo.