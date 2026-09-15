Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca un almacén y otras dos gasolineras en Kiev

El Ejército ruso ha atacado con drones en la capital ucraniana un almacén y otras dos gasolineras, según dijo en su cuenta de Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó. Dos personas están en estado grave debido a estos ataques, informó Klichkó, que dio cuenta además de otros dos heridos de menor consideración.

Rusia empezó a atacar gasolineras en la capital de Ucrania a finales de la semana pasada. Los ataques rusos contra estaciones de servicio se habían centrado hasta ahora en regiones más cercanas al frente. Las fuerzas rusas llevan a cabo desde el verano una agresiva campaña de ataques a la logística de empresas minoristas ucranianas y a infraestructuras clave para la importación y la exportación de productos en Ucrania.