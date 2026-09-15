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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Donald Trump anuncia que Ucrania y Rusia han acordado no atacar sus infraestructuras energéticas
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia ataca un almacén y otras dos gasolineras en Kiev
El Ejército ruso ha atacado con drones en la capital ucraniana un almacén y otras dos gasolineras, según dijo en su cuenta de Telegram el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó. Dos personas están en estado grave debido a estos ataques, informó Klichkó, que dio cuenta además de otros dos heridos de menor consideración.
Rusia empezó a atacar gasolineras en la capital de Ucrania a finales de la semana pasada. Los ataques rusos contra estaciones de servicio se habían centrado hasta ahora en regiones más cercanas al frente. Las fuerzas rusas llevan a cabo desde el verano una agresiva campaña de ataques a la logística de empresas minoristas ucranianas y a infraestructuras clave para la importación y la exportación de productos en Ucrania.
Ucrania ataca refinería en Rusia tras anuncio de Trump de fin de ataques a infraestructura
Ucrania atacó este martes una refinería en la región rusa de Samara tras el anuncio hecho la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Kiev y Moscú acordaron abstenerse de atacar sus infraestructuras energéticas.
"Tuvo lugar un nuevo ataque del Ejército ucraniano contra nuestra región. Los militares y grupos móviles trabajaron toda la noche en el derribo de drones enemigos. En total fueron abatidos más de 40 drones (...) Hay daños en una empresa industrial, y varios edificios de viviendas", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local Viacheslav Fedoríschev.
Cazas de la OTAN interceptan un dron cerca de Kaunas, Lituania
Múltiples cazas de la OTAN han derribado pasada la medianoche de este martes un dron en el espacio aéreo de Lituania, concretamente sobre el distrito de Kaunas, tras saltar las alarmas por el avistamiento del mismo, lo que ha puesto en alerta a varias zonas del país, incluida la capital del país báltico, Vilna. "Se ha neutralizado con éxito un dron sobre territorio lituano", ha informado en redes sociales el Ministerio de Defensa de este país, que ha destacado en la misma publicación que "las Fuerzas Armadas de Lituania y los pilotos italianos que prestan servicio en la Misión de Defensa Aérea de la OTAN han dado una respuesta rápida y responsable".
La oposición rusa en el exilio se alía para pedir el voto "contra Putin y la guerra"
La oposición rusa en el exilio se ha aliado a falta de una semana para las elecciones legislativas, en las que el partido del Kremlin busca revalidar la mayoría constitucional, para pedir el voto "contra Putin y la guerra" en Ucrania. "Acudan a votar, no le den el voto a esos ladrones y asesinos, voten contra Rusia Unida. Eso significa votar contra (el presidente ruso, Vladímir) Putin y la guerra", dijo Yulia Naválnaya, viuda del fallecido líder opositor Alexéxi Navalni, en un vídeo en YouTube.
Zelenski matiza el anuncio de Trump y dice que solo detendrá sus ataques si Rusia lo hace
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes que Ucrania se abstendrá de golpear infraestructuras petroleras rusas si tiene garantías de que Rusia detiene también sus bombardeos contra su sistema eléctrico, sus infraestructuras críticas y su logística alimentaria. Zelenski matizó así el anuncio del presidente Donald Trump sobre un acuerdo con Kiev y Moscú para el cese de los ataques a sus respectivos objetivos energéticos.
"Si nuestros socios están en disposición de garantizar que Rusia se abstenga de verdad de atacar nuestro sistema eléctrico, otras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y las rutas de suministro alimentario, entonces, por supuesto que estamos dispuestos a garantizar un cese correspondiente de nuestros ataques", dijo Zelenski.
Trump dice que Ucrania y Rusia han acordado no atacar sus infraestructuras energéticas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Ucrania y Rusia acordaron abstenerse de atacar sus infraestructuras energéticas. "Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo!", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social sin ofrecer más detalles del acuerdo. En el mismo mensaje, Trump subrayó que "el aumento del precio mundial del diésel se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán".
Trump desvinculó así el aumento del precio de la gasolina al conflicto que su país mantiene con Irán, y que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo.
Rutte denuncia la creciente "temeridad" de Rusia tras el ataque a un tren cerca de Polonia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha denunciado este lunes la creciente "temeridad" de Rusia después del ataque del domingo contra un tren en Ucrania cerca de la frontera con Polonia que, a su juicio, evidencia la "desesperación" del presidente ruso, Vladimir Putin, con su guerra contra Kiev y su voluntad de "sembrar miedo y terror".
"Lo que hemos visto en las últimas semanas y meses, incluido el incidente de ayer, demuestra una vez más que Rusia se está volviendo cada vez más temeraria mientras continúa su terrible guerra contra Ucrania", ha señalado Rutte en rueda de prensa desde la sede de la OTAN en Bruselas junto al primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa.
Moscú aplaude el llamamiento de Trump a Zelenski para que ponga fin a sus ataques a la industria petrolera rusa
El Kremlin ha aplaudido este lunes el llamamiento realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que las fuerzas ucranianas pongan fin a sus ataques contra la industria petrolera rusa por sus repercusiones sobre la economía mundial.
"Todo llamamiento a que el régimen de Kiev detenga sus ataques contra infraestructura económica pacífica solo puede ser aplaudido", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS, un día después de las palabras de Trump sobre este tema.
Polonia denuncia el hallazgo de un dron ruso en aguas del mar Báltico, en el norte del país
El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha denunciado este lunes que el Ejército ha encontrado un dron ruso en aguas del mar Báltico cercanas a una playa en el norte del país, después de que el fin de semana se produjera un ataque ruso contra un tren de pasajeros en territorio ucraniano, a apenas dos kilómetros de la frontera con Polonia.
"En la zona costera de la playa de Rusinowo, cerca de Jaroslawiec, el Ejército ha localizado y recuperado del mar Báltico un dron. Las inspecciones preliminares indican que se trata de un vehículo aéreo no tripulado militar procedente de Rusia", ha indicado en un breve mensaje difundido en redes sociales, sin que ambos incidentes parezcan estar relacionados.
Mueren tres personas en un ataque del Ejército de Rusia contra Chernígov, en el norte de Ucrania
Al menos tres personas han muerto este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Chernígov, situada en el norte del país, según han denunciado las autoridades, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
La Policía de Chernígov ha detallado en un comunicado publicado en redes sociales que "los rusos han atacado almacenes de una empresa agrícola en la ciudad de Priluki", antes de resaltar que hasta el momento se han confirmado al menos tres muertos y siete heridos.
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