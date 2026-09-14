Los feminicidios, una lacra que México no consigue erradicar

El asesinato, el sábado pasado, de la estudiante española Claudia Tacoronte en Cuautla, Morelos (centro del país), reabre una herida que México no logra cicatrizar. La joven, que cursaba un intercambio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se suma a los cientos de nombres que los colectivos feministas gritan cada 8 de marzo en su reclamo de justicia al Gobierno. Su muerte la convierte, además, en la tercera estudiante de la UAEM asesinada en lo que va del año.

La institución se ha convertido en un símbolo del problema de violencia machista que aqueja al país. En marzo, las alumnas de la universidad organizaron protestas y paros educativos tras el asesinato, en menos de un mes, de dos compañeras y la desaparición temporal de una tercera. Los feminicidios de las estudiantes Kimberly Ramos y Karol Toledo se sumaron, meses después, al de Aylin Rodríguez, ocurrido en abril de 2025.

Mientras el asesinato de Claudia se sucedió tras un presunto robo, los crímenes contra Kimberly y Aylin, de 18 y 28 años respectivamente, fueron cometidos por hombres cercanos a las víctimas, según la fiscalía. El caso de Karol, en cambio, sigue sin esclarecer, aunque la fiscalía estatal informó de que mujeres cercanas a ella recibieron amenazas. Estos episodios se inscriben en las alarmantes cifras que registra el estado de Morelos: entre enero y julio de 2026, 21 mujeres han sido víctimas de feminicidio en la entidad, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con todo, Morelos se encuentra por debajo de las regiones más golpeadas por la violencia machista en el país. Según el mismo Secretariado, cinco estados concentran casi la mitad de los feminicidios registrados: Sinaloa (noroeste), Estado de México (centro), Chiapas (sur), Ciudad de México y Tamaulipas (noreste).

Un monstruo distinto

Sinaloa encabeza la lista con 54 feminicidios entre enero y julio de este año. El estado atraviesa una ola de violencia generalizada desde 2024, cuando estalló una guerra interna entre facciones del cártel local. Sin embargo, las cifras de Ciudad de México —una de las regiones más seguras del país y ajena a las olas de violencia del crimen organizado— demuestran que los asesinatos machistas son un monstruo distinto y no pueden erradicarse únicamente con la estrategia general de seguridad desplegada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Si bien las medidas del Gobierno han logrado reducir los feminicidios respecto a su pico máximo, alcanzado durante la pandemia de coronavirus en 2021, la solución sigue estando lejos de alcanzarse. México tampoco cuenta con un registro homologado del delito: las cifras oficiales son considerablemente más bajas que las de las organizaciones civiles, que contabilizan la totalidad de los asesinatos de mujeres bajo sospecha de violencia de género.

Protesta en Ciudad de México en contra de la violencia contra las mujeres, el 8 de marzo de 2022. / LUIS VILLALOBOS / EFE

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, por ejemplo, en 2021 fueron asesinadas 3.753 mujeres en el país, pero solo 1.022 de esos crímenes fueron catalogados oficialmente como feminicidios. Es decir, de las 10 mujeres asesinadas cada día, apenas tres fueron reconocidas como víctimas de este delito.

Esta discrepancia en las cifras podría deberse también a las diferencias en los criterios que definen el delito en cada estado. Actualmente, pese a la existencia de un marco base unificado, cada entidad tipifica el feminicidio según el código penal local. Para resolver esta fragmentación, la presidenta Sheinbaum envió el mes pasado un proyecto de ley que busca homologar la investigación y las penas en todo el país. La iniciativa contempla castigos de entre 40 y 70 años de prisión, la eliminación de la prescripción del delito y la garantía de que todos los asesinatos de mujeres se investiguen con perspectiva de género. Se espera que el proyecto llegue al pleno del Congreso el próximo mes.

Sin resultados contundentes

Pese a estos avances legislativos —y tomando en cuenta tanto las cifras oficiales como las de las organizaciones civiles—, México no ha logrado reducir de forma significativa los crímenes machistas. Mientras los homicidios en general se han desplomado más de un 50% desde el inicio del Gobierno de Sheinbaum, según datos gubernamentales, los feminicidios apenas han caído poco más del 11% en el mismo período.

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Mientras la fiscalía estatal de Morelos avanza en la investigación del caso, las condenas y los lamentos se multiplican a ambos lados del Atlántico. En los cuatro días transcurridos desde el feminicidio de Claudia Tacoronte, en promedio, ocho mujeres más han sido víctimas del mismo destino.