Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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El ministro de Cultura de Israel pide revocar la ciudadanía a los autores del documental 'Naza', premiado en el Festival de Venecia El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, dijo este domingo que trabajará para intentará revocar la nacionalidad a los directores del documental 'Naza', que recibió ayer el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia por mostrar la supuesta estrategia de Israel para destruir la Franja de Gaza (Seguir leyendo)

Hamás agradece a los BRICS sus "posturas positivas y de progreso" hacia Gaza El grupo islamista palestino Hamás agradeció este domingo a los líderes de los BRICS sus "posturas de progreso y positivas" respecto a Gaza y la causa palestina contenidas en la Declaración de Nueva Delhi 2026. En ese documento de 140 puntos, rubricado ayer, el bloque respaldó, entre otras cuestiones, mantener el alto el fuego y el acceso humanitario en la Franja y condenó cualquier medida coercitiva unilateral contraria al derecho internacional.

Israel mata a dos palestinos en un ataque aéreo contra el suroeste de la ciudad de Gaza El Ejército israelí (FDI) mató este domingo a dos palestinos en un ataque aéreo contra un vehículo que se encontraba en el barrio de Tal Al Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes médicas de la Media Luna Roja Palestina. El Hospital Al Shifa recibió los cuerpos de los dos fallecidos, después de haber sido trasladados a sus instalaciones por ambulancias de la citada organización humanitaria. Ésta también atendió y movilizó a otros 13 heridos producto del mismo ataque aéreo hasta el Hospital Al Quds.

Israel intensifica bombardeos en el sur del Líbano tras la visita del presidente libanés El Ejército israelí intensificó este domingo sus bombardeos contra la zona meridional libanesa de Nabatieh, después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, realizara ayer una visita a la ciudad homónima para evaluar las necesidades de los residentes afectados por la guerra en curso. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que los aviones de combate israelíes efectuaron al menos dos rondas de bombardeos en las inmediaciones de la colina Al Dabsha, en las afueras de la localidad de Nabatieh al Fawqa, al sur de la ciudad de Nabatieh, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas.

Israel dice que el soldado filmado disparando a un palestino "podría haber" violado el código interno El soldado israelí que fue filmado ayer disparando sin motivo aparente en la pierna a un palestino durante un ataque de colonos en la localidad de Faqqu'a (Cisjordania ocupada) "podría haber" violado el protocolo interno para gestionar estos "enfrentamientos", dijo el Ejército de Israel (FDI) a EFE en un comunicado. "El incidente está siendo examinado por superiores, y las conclusiones se remitirán a las autoridades competentes para su análisis. El aspecto principal de la investigación se centra en el uso de fuego real que podría haberse apartado del código para estos enfrentamientos, tanto en lo relativo a la cantidad de disparos efectuados como a la forma en que se llevó a cabo la acción", detallaron las FDI.

Un sindicato alerta del riesgo para la seguridad del puerto de Ceuta de las carpas de acogida El sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha alertado este domingo del riesgo para la seguridad de las instalaciones portuarias que supone la habilitación de unas carpas para acoger migrantes y ha reclamado que se aumente el nivel de protección. En un comunicado, CSIF ha solicitado el "refuerzo urgente" de la plantilla de la Policía Portuaria de Ceuta ante la activación del nivel 2 de protección portuaria y la instalación del campamento provisional de acogida en el recinto portuario, concretamente en el muelle de Poniente.

EEUU asegura haber "redirigido" un centenar de buques comerciales en Ormuz durante los últimos dos meses El Ejército de Estados Unidos ha asegurado que sus fuerzas han "redirigido" un total de cien buques comerciales en el estrecho de Ormuz durante los dos últimos meses, en el marco del bloqueo impuesto a puertos de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel y a pesar del diálogo abierto en abril. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado en un mensaje en redes sociales que sus fuerzas "redirigieron cien buques comerciales durante los últimos 60 días, desde que Estados Unidos reiniciara el férreo bloqueo contra Irán".

Israel mata a dos palestinos en un ataque aéreo contra el suroeste de la ciudad de Gaza El Ejército israelí mató este domingo a dos palestinos en un ataque aéreo contra un vehículo que se encontraba en el barrio de Tal Al Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes médicas de la Media Luna Roja Palestina. El Hospital Al Shifa recibió los cuerpos de los dos fallecidos, después de haber sido trasladados a sus instalaciones por ambulancias de la citada organización humanitaria. Ésta también atendió y movilizó a otros 13 heridos producto del mismo ataque aéreo hasta el Hospital Al Quds.

Irán denuncia que EEUU bloquea el acceso de la población a alimentos y medicamentos El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, denunció este domingo que la guerra de Estados Unidos contra su país bloquea el acceso de la población a “alimentos y medicamentos”, en referencia al recrudecimiento de las sanciones y el bloqueo naval de Washington contra Teherán. “Si son humanos, ¿por qué privan a la población de acceso al agua, los alimentos y los medicamentos?”, dijo el mandatario en una publicación en su cuenta de X. El mandatario reprochó a EE.UU. por emprendaer “una guerra contra las infraestructuras civiles, los recursos alimentarios y los medios de subsistencia de la población”.