Unos 6.000 marinos siguen atrapados en Ormuz desde que comenzó la guerra: "Nos están utilizando como moneda de cambio"

El pasado 28 de febrero marcó el inicio del mayor reto profesional en la carrera del capitán Mohit Kohli. Su buque mercante se encontraba en el puerto emiratí de Jebel Ali cuando se enteró por las noticias de que Estados Unidos e Israel habían lanzado violentos bombardeos contra Irán, dando comienzo a un conflicto que sigue sin resolverse más de seis meses después. "Sabíamos que la situación se estaba caldeando, pero no teníamos ni la más mínima idea de que el estrecho de Ormuz iba a cerrarse y de que no tendríamos salida", explica a EL PERIÓDICO por videoconferencia. Kohli y los 23 miembros de su tripulación quedaron atrapados en aguas del golfo Pérsico durante meses, expuestos a la incertidumbre y al temor a ser víctimas de los misiles y de los drones iraníes.

"Fondeamos cerca de Ras Tanura [Arabia Saudí] y durante los primeros días todo estuvo bastante tranquilo. Pero a partir del 10 o del 11 de marzo empezamos a ver interceptaciones de misiles y actividad de drones sobre el espacio aéreo de Arabia Saudí y Catar. Pasaban muy cerca de nosotros, podíamos oírlos. Fue entonces cuando la tripulación empezó a ponerse nerviosa: el ambiente se volvió realmente silencioso, las conversaciones eran más cautelosas, las comidas se acortaron y la gente ya no se dirigía la palabra", añade.

Como capitán, la prioridad de Kohli era la seguridad de su tripulación, tanto física como psicológica. Suspendió todas las tareas no operativas y limitó la actividad del barco a las operaciones rutinarias. También mantuvo conversaciones con los familiares, a quienes trató de tranquilizar ante la proliferación de noticias sobre ataques contra buques. "El miedo siempre está ahí, porque ha habido algunos casos en los que se han perdido vidas humanas. Todo el mundo es consciente de ello y ese era también un sentimiento compartido por las familias", explica.

Casos de abandono

El capitán contó en todo momento con el apoyo logístico del armador, algo que ayudó a aliviar la tensión que vivieron a bordo. Dos meses después del bloqueo, la empresa le relevó junto a la mitad de su tripulación y gestionó su repatriación desde Dubái. Pero otros marinos no han tenido tanta suerte. Mohamed Arrachedi, coordinador de la región de Oriente Medio de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, en sus siglas en inglés), asegura que cerca del 20% de las reclamaciones que reciben desde la zona son por casos de abandono por parte del armador.

"Los casos de abandono son siempre los más extremos y se producen cuando la empresa se niega a repatriar a la tripulación, a pagar salarios o incluso a proporcionar suministros básicos en el barco, incluido el acceso a agua y comida", afirma Arrachedi. "En un contexto de guerra esta situación es aún peor: los marinos ven lo que está pasando, tienen miedo y quieren marcharse. Algunos han sacado fotos de bombardeos y tienen dramas familiares en casa, pero el armador les ignora. Están pagando con su vida el difícil trabajo que hacen, lo cual, obviamente, es absolutamente inaceptable".

Pérdidas humanas

La Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de Naciones Unidas, estima que de los 20.000 marinos que quedaron atrapados en los primeros días del conflicto, unos 6.000 siguen bloqueados en la zona. No está claro cuántos de ellos siguen allí en contra de su voluntad, pero todos son conscientes del riesgo que corren: la OMI ha verificado al menos 70 ataques contra el transporte marítimo internacional en los últimos meses, en los que han fallecido al menos 19 marinos.

"El principal problema contra el que luchamos es la pérdida de vidas humanas, algo que nos importa mucho y que nos toca muy de cerca", asegura el capitán Savio Ramos, secretario general del Sindicato Marítimo de la India, uno de los países con más trabajadores en el sector. "No es una situación en la que se hayan metido por su cuenta; el deber de los marinos es transportar mercancías, no cargar con el peso de los partidos políticos ni con las presiones de esta guerra. Es ahí donde se ven afectados, al quedar atrapados en medio de estos ataques con drones y misiles", lamenta.

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El buque mercante del capitán Mohit Kohli cruzó finalmente el estrecho de Ormuz el pasado junio tras la firma de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que reactivó temporalmente el tráfico marítimo en la zona. Pero desde entonces las negociaciones entre los dos países se han estancado y los ataques contra los buques se han retomado, algo que está impidiendo de nuevo una navegación segura. "Nos están utilizando como moneda de cambio en esta guerra", denuncia Kohli. "Los marinos no están entrenados para el combate, lo único que pueden hacer es esperar y rezar para que no les pase nada".