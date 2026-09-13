El ministro de Cultura de Israel pide revocar la ciudadanía a los autores del documental 'Naza', premiado en el Festival de Venecia

El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, dijo este domingo que trabajará para intentará revocar la nacionalidad a los directores del documental 'Naza', que recibió ayer el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia por mostrar la supuesta estrategia de Israel para destruir la Franja de Gaza.

"Como ministro de Cultura, actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos creadores viles por traición al país", dijo Zohar en un mensaje en X sobre los realizadores del filme, Yuval Abraham y Rachel Szor.

Zohar acusó a los cineastas de tener un "ardiente odio autodestructivo" y de estar "dispuestos a dañar a su patria para recibir aplausos de los antisemitas del mundo", lo que, según él, "constituye una traición al país".

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, dijo también en X que Abraham y Szor "son una vergüenza y una deshonra para todo el pueblo de Israel".

"Desaparezcan. Estoy seguro de que sus amigos, nuestros enemigos de Hamás en Gaza, los recibirán con los brazos abiertos", les dijo Ben Gvir a los cineastas

La cinta, de 80 minutos, pone sobre la mesa la supuesta estrategia que hay detrás de la matanza masiva y calculada de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel.

Su estreno en Venecia, el jueves, recibió un aplauso apabullante por parte del público.

Abraham y Szor formaron parte del equipo de la oscarizada 'No Other Land' (2024). Su nuevo proyecto entró con aplausos en la carrera por el León de Oro después de que el certamen lo aceptara 'in extremis' una semana antes de su inicio.

El 'Naza' del título es el término con el que los mandos y los servicios de inteligencia israelíes denominan a las 'víctimas colaterales' de los bombardeos que han arrasado Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel cometidos por Hamás y otros grupos islamistas palestinos, en los que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas y llevadas a la franja.

La cifra de víctimas en dicho enclave se eleva a su vez a más de 73.000, según las autoridades locales, controladas por Hamás.

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El Ejército israelí (FDI) contradijo el viernes al documental, al asegurar en un comunicado que sus decisiones para bombardear Gaza siempre las toma personal humano y no la inteligencia artificial (IA), como detalla el filme a partir de testimonios de oficiales de inteligencia y soldados de Israel.

Fuente: El Periódico