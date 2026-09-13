Crónica desde París: La Torre Montparnasse, el edificio "más feo" de la capital de Francia que busca una segunda vida

Desde hace más de 50 años forma parte del paisaje urbano de París. Su construcción generó una gran controversia por romper con la estética urbanística de la ciudad y, desde entonces, los parisinos se refieren a ella como la "caja donde venía la Torre Eiffel", por considerarlo el "edificio más feo", a pesar de ofrecer una de las mejores vistas de la capital francesa.

La Torre Montparnasse se enfrenta ahora a una obligada renovación que, al igual que su construcción, está generando un gran debate. En un principio, el edificio debía someterse a una reinvención para eliminar el amianto y sustituirlo por una estructura más ligera, transparente y con más vegetación. Su base, lo que hasta ahora era un centro comercial casi abandonado, debía quedar en manos del arquitecto italiano Renzo Piano, autor del Centro cultural Pompidou. Sin embargo, durante una reunión de copropietarios del rascacielos realizada el pasado julio, se decidió abandonar el proyecto de más de 800 millones de euros al considerarlo caduco, cerrando así, casi 10 años de discusiones sobre su futuro.

El plan no solo contemplaba el rediseño de su fachada y del centro comercial, también incluía un invernadero agrícola en su azotea y un hotel de lujo en su interior. Unas obras que debían empezar este año y finalizar en 2030, pero ahora con este nuevo contratiempo, la torre que durante décadas fue considerada una de las grandes "heridas" arquitectónicas de la capital deberá esperar para volver a reinventarse.

El mirador panorámico de la Torre Montparnasse, frente a la Torre Eiffel. / TOUR MONTPARNASSE

La "viuda negra de París"

La historia de la "viuda negra de París" comienza mucho antes de su construcción. En los años 50, la ciudad se encontraba en una profunda transformación urbana, especialmente el distrito 15. La estación de Montparnasse formaba parte del plan de reforma al considerar que el lugar de referencia para los bretones que llegaban a París se había quedado obsoleta.

La estación fue trasladada, liberando cerca de ocho hectáreas de superficie edificable tras la demolición de decenas de viviendas. Fue en 1958 cuando se iniciaron los estudios para la construcción de un edificio en la zona que modernizase el skyline de París. El proyecto fue duramente criticado por su altura de 210 metros, pero también por su diseño, que rompía con la estética urbanística establecida hasta entonces. En el París histórico predominaban los edificios relativamente bajos, las fachadas de piedra --en su mayoría de color beige-- y los tejados de zinc.

No fue hasta 1968 cuando André Malraux, ministro de Cultura, concedió el permiso de construcción, apoyado por Georges Pompidou, presidente de la República por aquel entonces, quien también deseaba dotar a la capital de infraestructuras modernas.

En 1969 se inició su construcción a manos de cuatro arquitectos; Urbain Cassan, Eugène Beaudouin, Louis de Hoÿm de Marien y Jean Saubot. La reacción de los parisinos fue tan negativa que años después de finalizar las obras, en 1974, las autoridades decidieron no volver a permitir edificios de ese tamaño en el centro de la ciudad, otorgando a la "Dama de Hormigón" una excepcionalidad histórica.

Imagen histórica de la Torre Montparnasse. / TOUR MONTPARNASSE

Lo curioso de la torre es que cuenta con las mejores vistas de París, porque precisamente, es uno de los pocos lugares desde los que no se ve la Torre Montparnasse, ofreciendo una fotografía más tradicional del paisaje urbano de la ciudad.

El fin de una era

El pasado 31 de marzo, el edificio cerró un capítulo en su historia. Parte de sus instalaciones, incluido su observatorio, permanecen cerrados a causa de la esperada remodelación.

Durante estos 50 años de existencia ha recibido más de 30 millones de visitantes que han podido disfrutar de la vista panorámica que incluye monumentos tan emblemáticos como la Torre Eiffel, el Sacré Coeur o la catedral de Notre Dame.

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A pesar del paso del tiempo, la Torre Montparnasse sigue siendo la gran contradicción del skyline parisino: nació como símbolo de modernidad, pero rápidamente fue convertida en un símbolo de los excesos de la arquitectura de aquella época.