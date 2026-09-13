Los alumnos de la Casa Argentina de París, en pie de guerra contra su director pro-Milei: "Es una minidictadura"

La Casa Argentina es una de las casi medio centenar de residencias que forman parte de la Cité International Universitaire de París. Con casi un siglo de historia, cada año acoge a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades. Por sus instalaciones han pasado intelectuales de la talla de Julio Cortázar, pero desde hace semanas su prestigio se ha visto empañado por una fuerte polémica en torno a su director, Santiago Muzio.

Designado por el Gobierno de Javier Milei en 2024, este abogado franco-argentino se encuentra en el ojo del huracán acusado de instaurar una "minidictadura" en la residencia: explusión de alumnos, retirada de una placa en homenaje a los desaparecidos durante la dictadura y celebración de reuniones de extrema derecha son algunas de las quejas. Además, una de las primeras decisiones de Muzio al ocupar el cargo fue no firmar la Carta de Valores de la Cité U, que los directores suscriben cada año. Esta defiende el respeto de los derechos humanos y la vida privada, y prohíbe la discriminación por motivos "de género, de orientación sexual", entre otros.

No se trata únicamente de señalamientos. El propio Muzio ha reconocido públicamente su intención de "extirpar" de la residencia la "ideología woke". El término inglés woke es utilizado habitualmente por sectores conservadores para criticar las políticas progresistas. Muzio, además, dirige la sede de Madrid del ISSEP, la escuela de formación de cuadros fundada por la eurodiputada de ultraderecha Marion Maréchal, con padrinazgo de Vox.

Este giro en la gestión de la residencia ha generado una gran indignación entre los residentes, quienes fueron los primeros en denunciar públicamente la situación y bautizaron a su director como "un ocupa en la Casa Argentina", motivo por el cual muchos de ellos fueron expulsados, como Hugo (nombre ficticio). Este estudiante argentino fue expulsado de la residencia en la última convocatoria celebrada el pasado verano, curiosamente, tras sumarse a las quejas de otros alumnos por la gestión de la residencia.

Falta de espacio

La dirección atribuye los rechazos a la falta de espacio provocada por unas obras en el edificio. El propio director informó de ello a los alumnos a través de un email, en el que señalaba que "los alumnos serán seleccionados por méritos". Tras no ser renovada su plaza, Hugo solicitó por escrito los motivos de la decisión, y después de un encuentro privado con Muzio en el que, según el estudiante, no recibió ninguna explicación, el director le espetó que "podía hacer lo que quisiera, incluso cerrar la Casa", según explica el alumno a EL PERIÓDICO, respaldado por emails, documentos y fotografías.

"La Casa normalmente era una residencia estudiantil con mucha vida social y actividades culturales abiertas a la comunidad a las cuales asistían muchas personas de afuera. Con la llegada del nuevo director esta agenda cultural desapareció y los espacios comunes de la casa que anteriormente pertenecían a los residentes ya no son de uso común. El antiguo salón que permanecía abierto y libre para su uso todo el tiempo, ahora se llama salón de honor y los residentes tienen que pedir autorización y pagar unos 50 euros para usarlo. El patio fue prohibido a los estudiantes por "peligros de derrumbe", sin embargo, durante la ola de calor de este verano era utilizado por la familia del director", explica Hugo.

Todas las fuentes consultadas por este periódico prefieren mantener el anonimato ante el temor de posibles represalias del director. Sobre Muzio sobrevuela una nube de incógnitas, aseguran los estudiantes. Este ferviente católico supuestamente nació en Argentina y estudió en Buenos Aires, pero según Hugo la historia no encaja con los documentos oficiales. "Su documento argentino es de una persona naturalizada, no de alguien nacido ahí, y no figura en los registros de la Universidad de Buenos Aires. Tampoco hay mucha información de su pasado en internet. Lo único que sabemos es que su madre estaba adscrita al Movimiento Religioso Francés del Lefebvrismo, lo cual explica un poco su ideología", nos cuenta.

De exposiciones a eventos de la ultraderecha

La Cité Internationale Universitaire de París nació en 1925, tras la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de crear un espacio de encuentro para "contribuir a la construcción de un mundo de paz", como se puede leer en su página web. Sin embargo, la paz en Casa Argentina parece haberse evaporado hace meses.

Fotografía facilitada por un residente de la recepción en la Casa Argentina donde se aprecia una figura religiosa / EP

Desde la llegada de Muzio, las figuras religiosas han ido apareciendo en la residencia, desafiando las normativas de la universidad y el propio artículo 3 del reglamento, donde se indica el respeto a la laicidad, es decir, la prohibición de cualquier signo religioso en los centros escolares. Sus salones han dejado de albergar exposiciones o charlas de temas diversos para acoger encuentros vinculados a la extrema derecha o mesas redondas sobre las políticas de Milei, con invitados como Romain Dominati, cofundador de la cuenta de X Partido Mileista francés, o Michel Miguères, autor de la biografía de presidente argentino.

Preguntado por estas reuniones, el director justificó a la agencia AFP que las inscribió en el "alquiler de espacios de recepción para volver al equilibrio financiero" de la Casa, que depende directamente del ministerio argentino de Capital Humano.

El ayuntamiento abre una investigación

La polémica ha escalado hasta llegar a la alcaldía de París, desde donde se han mostrado inquietos por las denuncias de los alumnos y han solicitado abrir una investigación sobre su gestión al ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. El ministro indicó recientemente que mantienen "conversaciones en curso con las autoridades argentinas" para esclarecer lo sucedido.

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La delegada general de la fundación que gestiona la Cité U, Blandine Sorbe, también indicó a AFP que trabaja para que la cuestión "se aborde" a nivel diplomático, especialmente, ante la inminente visita del presidente Javier Milei a París a finales de septiembre e inicios de octubre.