Pablo Sapag: "En Siria hay entre 5 y 10 muertes violentas cada día por venganzas sectarias políticas"

La familia de Pablo Sapag formó parte del gran proceso de inmigración siria hacia América Latina hace ya casi cien años. Su padre, tras desplazarse a Argentina y Chile, vino a vivir a España. Aquí nació él.

Periodista, profesor universitario e investigador, Pablo Sapag ha volcado su profundo conocimiento de Oriente Medio en Siria en perspectiva. De una crisis internacionalmente mediatizada a la reestructuración del Estado, un libro imprescindible para entender el proceso que vive Siria tras la caída del régimen de Bachar al-Asad a finales de 2024.

"En Siria había posiciones internacionales enfrentadas desde 2011. Estados Unidos apoyaba determinados grupos y Rusia, junto a China e Irán, apoyaba al antiguo Estado sirio. Todo eso cambia a finales de 2024 y lo hace por los hechos que se derivan del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y todo lo que sigue", contextualiza Pablo Sapag antes de asegurar que "hay un multilateralismo de facto en Siria, que implica a muchas potencias que antes tenías posiciones enfrentadas a Siria que van a coincidir en ese cambio de régimen estatal en Siria". "Es inédito que Rusia, Estados Unidos, Turquía, Catar, Israel, Francia, Reino Unido, la Unión Europea, Naciones Unidas -¡todos!- estén de acuerdo en forzar este cambio de régimen", proclama.

Sapag analiza en esta conversación la marcha del país tras el cambio político, reflexiona sobre la responsabilidad del régimen de Bachar al-Asad en su propia caída y señala la reconstrucción del país como una necesidad urgente y costosa: "Prácticamente el 40% de las infraestructuras críticas de Siria están destruidas: puentes, carreteras, vías férreas, colegios, hospitales, etc. Y cerca del 10% del parque de viviendas ha resultado con daños muy importantes y totales". "La reconstrucción va a demandar mucho dinero y mucho tiempo", asegura.

Otro aspecto que pone de relieve Sapag en la entrevista es la violencia de naturaleza sectaria que golpea a Siria: "Todos los días hay entre cinco y diez muertos por cuestiones que tienen que ver con la identidad sectaria o con venganzas de tipo político; 2025 y 2026 están siendo los años con más muertes violentas en Siria desde 2018".

Pablo Sapag no afirma que Bachar al-Asad esté muerto, pero sí desliza una cierta sombra de duda al afirmar que, aunque la versión oficial apunte al exmandatario sirio como exiliado en Rusia, lo cierto es que "hasta la fecha no hay ninguna prueba de vida fehaciente de Bachar al-Asad y ya han transcurrido prácticamente dos años".

Es interesante también su valoración sobre el nuevo presidente interino del país, Ahmed al-Sharaa, un hombre con pasado yihadista, sobre su acción de gobierno y sobre la situación política en el país: "No hay juego político en Siria, no hay partidos políticos".

De ahí la conversación vira hacia la naturaleza plural de Siria en lo étnico y confesional para cuestionar, acto seguido, que el nuevo sistema político esté preservando esa pluralidad. ¿Esta concediendo el nuevo régimen un papel central a la jurisprudencia islámica? "Totalmente", explica. "La Declaración Constitucional de marzo de 2025, que sustituye a la Constitución de Siria del año 2012, sitúa por primera vez en la historia de Siria a la sharía o ley islámica como fuente principal del derecho y la jurisprudencia", concluye sin ambages.

Pablo Sapag, en 'Un café a las alturas' / EPE

En la entrevista, Pablo Sapag, que da clases en la Universidad Complutense de Madrid, evalúa el cambio en el marco de alianzas internacionales de Siria producido con el cambio de régimen, examina las relaciones que el país mantiene con Israel y señala la relevancia histórica y presente de Siria en ese cruce de caminos que representa Oriente Medio, donde a menudo chocan los intereses geopolíticos, religiosos y militares de las potencias regionales y globales.

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Una conversación amena que permite al lector acercarse a la realidad de Siria a través del análisis de un especialista que investiga y pisa el terreno, y que ha plasmado su conocimiento en el libro Siria en perspectiva.

Fuente: El Periódico de España