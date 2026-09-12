Los BRICS se citan en Delhi para medir su consenso ante guerras, comercio y reforma global

Los líderes de los BRICS (que agrupa a las grandes economías emergentes y que se identifica con el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) abren este sábado en Nueva Delhi una cumbre en la que buscarán reforzar el peso de sus países en la gobernanza mundial, en medio de las guerras en Oriente Medio y Ucrania, las tensiones comerciales y las diferencias internas de un bloque que reúne ya a 11 países y cerca de la mitad de la población mundial.

La primera sesión, que comienza esta tarde en el centro de convenciones Bharat Mandapam, está dedicada a la "gobernanza global inclusiva y el fortalecimiento del multilateralismo", uno de los ejes de la presidencia india. Los países negocian una declaración con referencias a la reforma de las instituciones internacionales y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un mayor peso de los países en desarrollo en los organismos multilaterales y una posición común contra el terrorismo.

La búsqueda de consensos llega, sin embargo, en un momento especialmente complejo para el grupo. Rusia participa en plena guerra en Ucrania y bajo sanciones occidentales, mientras que el conflicto en Oriente Medio involucra directamente a Irán y afecta a otros miembros como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, además de alterar las rutas marítimas y los mercados energéticos.

Un momento de la inauguración de la 18ª cumbre de los países BRICS en Nueva Delhi, con la intervención del primer ministro indio Narendra Modi. / INDIAN MINISTRY OF EXTERNAL FOREIGN AFFAIRS / HANDOUT / EFE

El primer ministro indio, Narendra Modi, puso ya el viernes el foco en estas tensiones al advertir ante el Foro Empresarial de los BRICS de que el comercio mundial solo puede avanzar cuando las rutas marítimas son seguras. Pidió además al Consejo Empresarial del bloque que identifique las 10 principales barreras al comercio entre sus miembros, mientras Nueva Delhi intenta dar contenido económico a una agrupación que representa alrededor del 49,5% de la población mundial, el 40% del PIB global y el 26% del comercio.

El regreso de Xi a la India

Otro de los grandes focos de la jornada es el regreso del presidente chino, Xi Jinping, a la India por primera vez en siete años, en una visita con la que China y la India intentarán consolidar el cauteloso deshielo iniciado tras años de enfrentamiento fronterizo, aunque las dos potencias mantienen aún importantes diferencias. Xi ha llegado ya a la cumbre y ha descendido del avión sobre una alfombra roja, tras lo que ha sido recibido en el aeropuerto por viceministro de Comercio e Industria, Jitin Prasada, antes de desplazarse hacia el centro de Nueva Delhi, donde esta tarde participará en la cumbre y mantendrá una reunión bilateral con Modi.

El encuentro llega menos de tres semanas después de que representantes especiales de ambos países celebraran en Pekín una nueva ronda de negociaciones fronterizas y acordaran abrir dos canales militares adicionales y reforzar la cooperación en comercio fronterizo y ríos transfronterizos.

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Los países negocian una declaración conjunta con el objetivo de alcanzar un consenso pese a las divergencias entre sus miembros, lo que se convertirá en uno de los principales termómetros de cohesión de los socios. El primer ministro indio, Narendra Modi, se reunió el viernes con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, con quien abordó el impacto de la guerra sobre el comercio marítimo y las rutas energéticas, y este sábado ha recibido al príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Fuente: El Periódico