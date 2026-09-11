De los controles de aeropuertos a la vigilancia global: cómo el 11-S cambió la seguridad en todo el mundo

Llegar al aeropuerto con dos horas de antelación, someternos a escáneres corporales, poner el líquido en frascos pequeños o quitarnos los zapatos, son acciones que tenemos a día de hoy totalmente normalizadas, pero no siempre fue así. Los atentados del 11-S marcaron un antes y un después a muchos niveles, también en el refuerzo de la seguridad en los aeropuertos, y en los años que siguieron al atentado se fueron añadiendo capas de seguridad, con tal de evitar por todos los medios que algo así volviera a suceder.

El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda. Dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, un tercero contra el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania después de que, según cuenta la historia, varios pasajeros se enfrentaran a los secuestradores. Murieron cerca de 3.000 personas. Los ataques demostraron que la propia aeronave podía convertirse en un arma. Lo que siguió, a nivel de prevención, fue todo un cambio de paradigma en la comprensión de la seguridad nacional. Y es que, lo que se originó como medidas excepcionales, llegó para quedarse.

Un antes y un después en los aeropuertos

Antes de 2001, el escenario era mucho más laxo. En Estados Unidos, la seguridad aeroportuaria estaba en manos de empresas privadas contratadas por las aerolíneas; familiares y amigos podían acompañar a los pasajeros hasta la puerta y se permitían objetos cortantes pequeños, como cuchillos o navajas, hoy prohibidos.

A partir de los atentados, Estados Unidos restringió el acceso a las zonas de embarque a solo las personas que llevaran un billete de avión, prohibió toda clase de objeto punzante o cortante en cabina y se reforzaron las puertas de las cabinas para que ningún miembro que no fuera de la tripulación pudiera entrar a la zona de mandos.

A partir de los ataques, EEUU creó una estructura de instituciones clave para reforzar la seguridad. La primera fue la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), con tal de poner en manos de agentes federales los controles aeroportuarios, centralizando así el control. También se ordenó revisar todo el equipaje, tanto el facturado como el de mano, para detectar explosivos.

El cambio se extendió fuera de Estados Unidos. En 2002, la Unión Europea aprobó normas comunes de seguridad aérea y endureció los controles de pasajeros, equipajes y personal. Otros países replicaron las normativas y reforzaron la identificación de viajeros y la inspección de maletas.

Los controles siguieron creciendo con sucesivas amenazas de los siguientes años. Apenas tres meses después del 11-S, un pasajero intentó detonar explosivos escondidos en sus zapatos en un vuelo entre París y Miami. A partir de entonces se reforzó el control del calzado. En 2006, un complot frustrado con explosivos líquidos llevó a limitar líquidos y geles. En 2009, otro intento con explosivos ocultos bajo la ropa aceleró el despliegue de escáneres corporales.

FBI, CIA y Departamento de Seguridad Nacional

En 2002 se creó el Departamento de Seguridad Nacional, operativo desde 2003, que reunió bajo un mismo mando a 22 organismos y oficinas federales. Entre sus responsabilidades quedaron la seguridad del transporte, el control de fronteras, inmigración, protección de infraestructuras y respuesta ante emergencias.

El FBI cambió de prioridades. Antes del 11-S estaba mucho más orientado a investigar delitos federales y reunir pruebas. El terrorismo ya estaba entre sus cometidos, pero tras los ataques pasó a ser su principal prioridad. La agencia amplió sus equipos de inteligencia y análisis para detectar amenazas antes de que actuaran, además de investigar delitos ya cometidos.

La CIA, dedicada principalmente a recopilar inteligencia en el extranjero y analizar amenazas exteriores, llevaba años siguiendo a Al Qaeda, pero después del 11-S destinó muchos más recursos a localizar redes terroristas y apoyar operaciones en el extranjero. Solo 15 días después de los ataques, un equipo de la agencia estaba en Afganistán para buscar al líder de Al Qaeda.

Los pasajeros esperan para facturar en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. / ERIK S. LESSER / EFE

Compartir información para prevenir

Las investigaciones posteriores señalaron un problema decisivo: la información estaba demasiado fragmentada. Datos relevantes podían quedar dentro de una agencia y no llegar a otra que disponía de piezas distintas. En 2004 se creó la figura del Director de Inteligencia Nacional para coordinar a las agencias y el Centro Nacional de Contraterrorismo para integrar información del FBI, la CIA y otros organismos.

Las reformas posteriores al 11-S ampliaron las herramientas de investigación y vigilancia. Se facilitaron determinadas escuchas y el acceso a registros en investigaciones de seguridad nacional, y se redujeron barreras para compartir información entre policías y servicios de inteligencia. Ese aumento de capacidad abrió un debate sobre privacidad y libertades civiles que acompañó desde el principio al nuevo modelo.

La cooperación internacional también se intensificó. EEUU amplió el intercambio de datos y la colaboración policial, fronteriza y de inteligencia, especialmente sobre pasajeros y sospechosos.

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Veinticinco años después, ese giro ha normalizado controles, listas de vigilancia, intercambio de datos y capacidades de prevención que nacieron como respuesta a una emergencia. El 11-S alteró de forma duradera el equilibrio entre seguridad, privacidad y libertad: medidas excepcionales pasaron a integrarse en el funcionamiento ordinario de aeropuertos y gobiernos, y siguen definiendo cuánto control y vigilancia se acepta a cambio de reducir el riesgo de otro atentado.