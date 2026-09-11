Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jardín Flotante San EstebanVuelos CorveraBernabé acceso restringidoIncendios Cabezo de TorresHuelga médicos
instagramlinkedin

Extrema derecha

La AfD demanda a Merz por acusar al partido ultra de promover la "limpieza étnica" con su plan de deportaciones masivas

La formación ultraderechista afirma que el canciller "cruzó una línea roja" de "una manera que tiene relevancia penal"

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, en un acto en Berlín en junio de 2026.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, en un acto en Berlín en junio de 2026. / MICHAEL KAPPELER / DPA / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha presentado una demanda contra el canciller alemán, Friedrich Merz, después de que acusara a la formación durante un discurso parlamentario de mantener una política de "limpieza étnica" con sus llamamientos a favor de una "reemigración".

"Merz ha vuelto a cruzar una línea roja con sus declaraciones, esta vez de una manera que tiene relevancia penal", ha dicho el jefe del departamento legal del grupo parlamentario de AfD, Stephan Bradner, quien ha resaltado que las palabras del canciller son "repugnantes" y "susceptibles de acciones legales". Así, ha apuntado que "la insinuación de que el grupo parlamentario de AfD, que se asienta firmemente sobre los fundamentos de la Constitución, aboga por la limpieza étnica y, por ende, en última instancia, por expulsiones y asesinatos, es tan explícita que el sistema judicial debe intervenir".

"Las declaraciones del canciller no están amparadas por la inmunidad parlamentaria, ya que, a nuestro juicio, constituyen injurias difamatorias dirigidas no solo contra cada miembro del grupo parlamentario de AfD, sino también, en última instancia, políticamente contra millones de ciudadanos", ha destacado, según un comunicado publicado.

"Fuerza destructiva"

Merz tildó el miércoles a AfD de "fuerza destructiva" y alertó de que "la palabra remigración no es más que un sinónimo de limpieza étnica por origen y color de piel", en la que fue su primera comparecencia ante el Parlamento de Alemania tras la aplastante victoria del partido ultraderechista en las elecciones celebradas el domingo en el estado de Sajonia-Anhalt.

Noticias relacionadas

El artículo 46 de la Constitución de Alemania establece que ningún parlamentario puede ser juzgado por sus declaraciones ante el Parlamento, si bien los insultos difamatorios son una excepción. Así, las autoridades pueden abrir una investigación en torno al diputado, si bien el Bundestag debe votar a favor de retirarle la inmunidad en caso de que se presenten cargos contra él.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cabañuelo de Mula' pone fecha a las próximas tormentas en la Región tras acertar las lluvias de este miércoles
  2. El nuevo centro de Quantix en Murcia podría estar en funcionamiento a finales de 2027
  3. La tromba de agua sacude Murcia, inunda calles y deja destrozos en plena Feria
  4. Así te afecta la huelga de autobuses en la Región de Murcia desde este jueves: horarios, servicios mínimos y días de paro
  5. Balones fuera en el caso por la muerte de una niña de dos años en las fiestas populares de Alquerías
  6. Pan recién hecho, horno de piedra y masas que fermentan durante horas: la nueva panadería que acaba de abrir en plena Gran Vía de Murcia
  7. Una piel metálica inspirada en las hojas de Alfonso X: así será la sorprendente sede de los ingenieros industriales en pleno corazón de Murcia
  8. El matemático murciano Luis Martínez Zoroa, clave en el avance de OpenAI sobre un Problema del Milenio dotado con un millón de dólares

El Yacimiento Arqueológico Villa Romana de Los Cantos abre como museo

El Yacimiento Arqueológico Villa Romana de Los Cantos abre como museo

La vendimia murciana recupera terreno y apunta a 50.000 toneladas de uva, un 15,9% más que en 2025

La vendimia murciana recupera terreno y apunta a 50.000 toneladas de uva, un 15,9% más que en 2025

Mas controla a Roglic y Dunbar se lleva la etapa antes de la última batalla por la Vuelta

Mas controla a Roglic y Dunbar se lleva la etapa antes de la última batalla por la Vuelta

Los vecinos de Murcia acusan al Ayuntamiento de "maltratar el monumento con un mercadillo y la subida de furgones"

Los vecinos de Murcia acusan al Ayuntamiento de "maltratar el monumento con un mercadillo y la subida de furgones"

El alcalde de Los Alcázares rompe con la presidenta de la Federación de Municipios tras la concentración por Ceuta

El alcalde de Los Alcázares rompe con la presidenta de la Federación de Municipios tras la concentración por Ceuta

Íñigo Vélez avisa: "El de Majadahonda es un partido igual de complicado que el resto"

Íñigo Vélez avisa: "El de Majadahonda es un partido igual de complicado que el resto"

Un año récord en El Valle, con los ingresos concentrados en junio y los vencejos como protagonistas

Un año récord en El Valle, con los ingresos concentrados en junio y los vencejos como protagonistas

El Parlamento británico entierra la ley de muerte asistida pese al apoyo mayoritario de la población

El Parlamento británico entierra la ley de muerte asistida pese al apoyo mayoritario de la población
Tracking Pixel Contents