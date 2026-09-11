EEUU conmemora el 25º aniversario del 11-S en la Zona Cero con cuatro expresidentes pero sin Trump

Estados Unidos conmemora este viernes 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron 2.977 muertos en el World Trade Center, el Pentágono y Pennsylvania. Donald Trump acude al acto del Pentágono, mientras la ceremonia principal de la Zona Cero reúne a familiares de las víctimas, supervivientes, equipos de emergencia y buena parte de la clase política estadounidense.

Allí han acudido los cuatro expresidentes vivos —Joe Biden, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama— y el vicepresidente J. D. Vance, que representa a la Administración de Trump. También está presente el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha definido este aniversario como una "obligación sagrada" para honrar a quienes "nos fueron arrebatados" mediante el cuidado mutuo.

Trump, sin embargo, ha roto la tradición y se ha saltado la cita, ya que los presidentes llevan asistiendo 25 años al acto pero, desde 2012, no pronuncian un discurso, con tal de proteger el acto de convertirse en un evento político y dar protagonismo a las familias y en la lectura de los nombres de los fallecidos. El presidente ha acudido en su lugar junto a Melania Trump al Pentágono, donde murieron 184 personas cuando uno de los aviones secuestrados se estrelló contra el edificio. Allí sí pronuncia un discurso durante la ceremonia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del atentado terrorista contra el World Trade Center de Nueva York, este martes. / Europa Press/Milo Hess

clinUna herida abierta

La ceremonia de Nueva York comienza a las 8.46 de la mañana, hora del primer impacto. Las familias leen los nombres de las 2.977 víctimas del 11-S, reunidas alrededor de las dos piscinas conmemorativas construidas sobre la huella de las Torres Gemelas.

Durante el acto se guardan seis minutos de silencio, uno por cada uno de los momentos que marcaron aquella mañana: los dos impactos contra las Torres Gemelas, el derrumbe de cada torre, el ataque contra el Pentágono y el accidente del vuelo 93 en Pennsylvania. Este año se incorpora por primera vez un séptimo, dedicado a quienes han muerto posteriormente por enfermedades y lesiones relacionadas con las consecuencias de los atentados.

Más de 9.400 personas han fallecido desde entonces por patologías vinculadas a la exposición a sustancias tóxicas. El impacto ha sido especialmente duro entre los bomberos de Nueva York: 343 murieron durante los ataques y otros 453 han fallecido después por cánceres, enfermedades pulmonares y otras dolencias asociadas al polvo y los escombros que cubrieron el sur de Manhattan.

Mamdani ha llevado la toxicidad del aire al centro del aniversario al anunciar la publicación de decenas de miles de documentos que, según sostiene, muestran que las autoridades municipales ocultaron información sobre los riesgos tras el derrumbe. "La gente enfermó porque los dirigentes en quienes confiaba le mintieron al asegurarle que podía respirar sin peligro un aire tóxico", afirmó.

Mamdani, en el centro de la polémica

La presencia del alcalde en la Zona Cero ha provocado rechazo entre figuras conservadoras y algunos familiares de las víctimas. Rudy Giuliani, que era alcalde de Nueva York durante los atentados y posteriormente fue abogado de Donald Trump, se ha declarado "ofendido" por su asistencia. Una petición con más de 100.000 firmas reclama que Mamdani se mantenga al margen de la ceremonia.

La disputa tiene además una conexión directa con la polémica sobre el aire tóxico. Giuliani figura entre los antiguos responsables que podrían quedar señalados por los documentos publicados por Mamdani sobre la información que las autoridades manejaban acerca de la calidad del aire tras el derrumbe. También podría verse afectada la gestión de Michael Bloomberg, elegido alcalde en noviembre de 2001.

Mamdani, de 34 años, pertenece al ala izquierda del Partido Demócrata y es el primer alcalde de Nueva York en prestar juramento sobre el Corán. Defiende la causa palestina y ha acusado a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza. Su presencia tiene además una carga simbólica en una ciudad donde los actos antimusulmanes aumentaron tras el 11-S y la policía reforzó durante años la vigilancia de comunidades musulmanas.

El alcalde ha participado estos días en homenajes en parques de bomberos y comisarías y en actividades de voluntariado. A las 15.00 horas asistirá además a un servicio interreligioso en la iglesia ortodoxa griega de San Nicolás, junto a la Zona Cero.

Los cuatro expresidentes vivos —Joe Biden, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama— y el vicepresidente J. D. Vance, que representa a la Administración de Trump, han acudido al memorial de los 25 años del 11-S. / HIROKO MASUIKE / AFP

Un recuerdo que pasa a la historia

Unos 100 millones de estadounidenses, cerca del 30% de la población, son ya demasiado jóvenes para recordar el 11-S. La conmemoración entra así en una etapa de transmisión histórica y educativa, con testigos que explican los ataques a generaciones que únicamente los conocen a través de sus familias o de la escuela.

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El aniversario conserva además valor propagandístico para Al Qaeda. La organización ha difundido imágenes de Osama bin Laden y de su hijo Hamza. Bin Laden murió en 2011 durante una operación estadounidense y Hamza bin Laden, señalado como posible heredero, murió en 2019.