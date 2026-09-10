Los rebeldes hutíes de Yemen toman el control de una isla y un puerto clave para la seguridad en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen han dado este jueves un importante paso en su intento de tomar el control del estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico para el comercio mundial. Miembros de la milicia chií, apoyada por Irán, han lanzado una importante ofensiva desde el norte del país y se han apoderado de la totalidad de la provincia de Al Hudeida, en la costa oeste, así como de la ciudad portuaria de Moca y de la isla de Zuqar, situada a pocos kilómetros del estrecho. El avance de los hutíes supone un nuevo golpe para el Gobierno yemení y para la coalición militar que lo respalda, liderada por Arabia Saudí.

Los rebeldes han desembarcado en la isla de Zuqar en una operación anfibia respaldada con misiles balísticos lanzados desde Al Jauja, una localidad en tierra firme situada a unos 33 kilómetros de distancia, según han confirmado fuentes militares yemeníes a Efe. La isla, hasta ahora bajo control de fuerzas afiliadas al Gobierno, servía como un importante centro de apoyo naval. Su potencial militar y logístico adquirió mayor relevancia el año pasado tras la construcción de una pista de aterrizaje.

Los hutíes también se han apoderado de la ciudad portuaria de Moca, situada unos 80 kilómetros al norte de Bab el-Mandeb, en lo que ha sido una muestra más de sus esfuerzos por hacerse con el control total de la zona. Las fuerzas leales al Gobierno se han replegado a una zona segura para "reorganizar sus filas y establecer un centro de mando alternativo", según ha confirmado este jueves el teniente general Tareq Saleh, vicepresidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Puntos estratégicos

La localización de los dos enclaves, situados a pocos kilómetros del punto más estrecho entre el mar Rojo y el golfo de Adén, ofrecerá a las fuerzas rebeldes un mayor control sobre los buques mercantes que se dirigen hacia el canal de Suez, así como sobre los petroleros que parten con destino a los países asiáticos. Esta ruta ha cobrado especial relevancia en los últimos meses, especialmente para Arabia Saudí, tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán en el marco del conflicto con Estados Unidos.

"Cualquier intento de alterar la situación militar cerca de Bab el-Mandeb no puede considerarse un asunto meramente yemení; el estrecho es una vía navegable internacional vital, y cualquier amenaza contra él repercute directamente en el mar Rojo, el canal de Suez y el comercio mundial", ha alertado el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad al Alimi, a través de un comunicado.

El control cada vez mayor de la zona por parte de los insurgentes amenaza con alterar todavía más las rutas comerciales y con disparar el precio del petróleo, que superó este miércoles los 100 dólares por barril por primera vez desde julio. El intercambio de ataques con las fuerzas leales al Gobierno yemení, así como las ofensivas contra petroleros e instalaciones energéticas saudíes, se retomaron a mediados de agosto tras cerca de cuatro años de alto el fuego.

Conflicto

El conflicto en Yemen estalló en 2014, cuando los rebeldes hutíes se hicieron con el control de amplias regiones en el centro, en el norte y en el oeste del país, incluida la capital, Saná. La ofensiva recibió la respuesta poco después del Gobierno y de la coalición militar internacional, liderada por Arabia Saudí. El estancamiento de la guerra durante años provocó una crisis humanitaria de enormes proporciones, con más de 15 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.

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Una situación que podría repetirse de nuevo, según han alertado algunas organizaciones humanitarias. "El impacto humanitario es ya severo. Se han registrado muertes y heridos entre la población civil, y más de 5.600 familias se han visto desplazadas en tan solo unos días de combates", ha asegurado este jueves el director de Oxfam en Yemen, Ferran Puig, quien ha alertado de que dos tercios de la población requieren asistencia humanitaria. "Las organizaciones y el personal humanitario deben poder llegar a quienes lo necesitan y prestarles apoyo. Cada vida yemení es valiosa. Las partes en conflicto deben explorar todas las vías posibles hacia una solución pacífica para evitar más pérdidas humanas", ha añadido.