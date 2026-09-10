Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Ocho países de mayoría musulmana celebran el veto comercial de Reino Unido a los asentamientos en Cisjordania Los ministerios de Exteriores de Turquía, Pakistán, Indonesia, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto han mostrado este miércoles su "satisfacción" con el veto de Reino Unido al comercio con asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado y han manifestado "su esperanza" de que contribuya a que la comunidad internacional "adopte medidas similares y exija responsabilidades". De este modo lo han manifestado los titulares de las citadas carteras de estos países de mayoría musulmana en un comunicado en el que han afirmado "acoger con satisfacción" la decisión del Ejecutivo británico "de prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales en el Territorio Palestino Ocupado e imponer restricciones a los servicios vinculados a dichos asentamientos".

El Ejército libanés acusa a Israel de cometer 7.700 violaciones del acuerdo El Ejército de Líbano ha acusado este miércoles a Israel de cometer 7.700 violaciones del acuerdo marco alcanzado a finales de junio en un contexto de incremento de los ataques israelíes en el país, que han causado un gran número de muertos y han provocado nuevos desplazamientos de la población. "A diferencia del compromiso asumido por el Ejército, las fuerzas de ocupación israelíes no han respetado el acuerdo, cometiendo aproximadamente 7.700 violaciones desde la firma del acuerdo marco el 26 de junio de 2026 hasta la fecha", ha indicado en un comunicado.

China, Irán y Rusia critican la propuesta de EEUU y el E3 de elevar el programa nuclear al Consejo de Seguridad China, Irán y Rusia han criticado este miércoles el proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos y el E3 --integrado por Francia, Reino Unido y Alemania-- que pide al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) remitir la cuestión del programa nuclear iraní al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación nuclear. "Sostenemos que los intentos del E3 de invocar el llamado mecanismo 'snapback' son nulos y carentes de efecto legal", han señalado en un comunicado conjunto en el que critican la iniciativa por no hacer referencia "explícita" a los ataques de Estados Unidos, e Israel, que "constituyen la causa raíz y el factor principal subyacente a la situación actual".

La Guardia Revolucionaria iraní advierte a EEU de que si ataca dos objetivos de Irán, ellos atacarán veinte La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles de que responderá con ataques contra veinte objetivos si Estados Unidos ataca dos o tres blancos iraníes, en medio de la escalada de las tensiones en el estrecho de Ormuz y del intercambio de bombardeos registrado anoche entre Teherán y Washington. "Si el enemigo ataca dos o tres de nuestros objetivos, nosotros responderemos con contundencia atacando 20 objetivos", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, informó la agencia Mehr.

Israel da 30 días al Reino Unido para cerrar su consulado en Jerusalén El Gobierno israelí dio al Reino Unido un plazo de 30 días para cerrar su consulado en Jerusalén Este, una de las "contramedidas" adoptadas por Tel Aviv por el bloqueo del comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania decidido este martes por el Gobierno británico. Según informó a EFE una fuente oficial israelí, los diplomáticos británicos basados en Ramala (capital de Cisjordania ocupada) deberán abandonar la zona en un plazo menor, de una semana. El consulado general británico en Jerusalén Este, abierto en 1839, es uno de los ocho llamados 'históricos' que tienen su sede aún en esta parte de la ciudad santa, ocupada y anexionada por Israel, pero habitada mayormente por palestinos y reivindicada como capital de un futuro Estado palestino.

Tropas israelíes matan a tiros a un niño de 11 años en el sur de la Franja de Gaza Tropas israelíes apostadas en el sur de la Franja de Gaza mataron a tiros este miércoles a un niño gazatí de 11 años residente en uno de los campos de desplazados ubicados en la zona de Mawasi, cerca de la línea a partir de la cual está el Ejército israelí. Según informaron a EFE fuentes del Hospital Naser, se trata de un niño llamado Obaida Osama Al Sheij Eid y murió por heridas de disparos del Ejército israelí. El niño residía en un campamento de tiendas de campaña de desplazados en la zona conocida como Bir 19 de Mawasi, en Jan Yunis.

Netanyahu demandará a 'Haaretz' por "difamación" por el artículo sobre advertencias desde EAU antes del 7-O El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este miércoles su desmentido de las informaciones publicadas por el diario israelí 'Haaretz' sobre que fue informado por Emiratos Árabes Unidos (EAU) de los planes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para lanzar un ataque a gran escala días antes del 7 de octubre de 2023 y ha adelantado que demandará por difamación a este medio, uno de los más importantes del país. "El primer ministro ha dado orden a sus abogados para que presenten una demanda por difamación contra el diario izquierdista, (el periodista) Shlomi Eldar, y otras partes que difundieron una historia falsa sobre el primer ministro", ha indicado Netanyahu en un mensaje en redes sociales bajo el título "mentiras por parte de 'Haaretz'".

El brent supera los 100 dólares ante el aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán El precio del barril de brent para entrega en noviembre supera este miércoles los 100 dólares el barril, su nivel más alto desde finales de julio, tras registrar una subida del 2,20 %, afectado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. A las 9.29 horas de este miércoles (7.29 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, alcanza los 100,19 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres, tras subir ese 2,20 %. El brent encadena este miércoles cuatro sesiones al alza ante la escalada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y los temores del mercado ante posibles interrupciones en el suministro de crudo de Oriente Medio.

Irán ataca dos buques y bases estadounidenses en Jordania y una decena de barcos en Ormuz La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado en la madrugada de este miércoles dos buques de guerra estadounidenses y bases de Washington en Jordania, junto a una decena de barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, como represalia a los ataques de la Casa Blanca contra petroleros iraníes. Según un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) -recogido en la agencia iraní Tasnim-, Teherán atacó la base Al Azraq, en Jordania, y dos destructores estadounidenses que transportaban misiles de crucero.