En busca del 'sueño mexicano': la lucha de los deportados por Trump por abrirse paso al otro lado de la frontera

Cuando Iván Porras aceptó ser trasladado de un centro de detención para migrantes en Las Vegas a uno en Otero, Nuevo México, pensó que sería una oportunidad para continuar su proceso cerca de su hija pequeña. Hoy, un año después de su deportación, entiende que el traslado fue una táctica de la Administración de Donald Trump para eludir las protecciones legales que lo mantenían en el país.

Porras fue parte de los primeros grupos de deportados del Gobierno de Trump, que ha detenido a más de 70.000 inmigrantes y deportado a poco más de 350.000 en 2026, según la agencia de control fronterizo. Aunque las cifras no alcanzan los récords del Gobierno de Barack Obama, se construyeron con un modus operandi que juega en el límite del debido proceso y presiona a los migrantes a abandonar sus batallas legales.

Este fotógrafo de 33 años llevaba la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Llegó con 9 años, lo que lo colocó bajo una legislación protege de la deportación a quienes llegaron ilegalmente al país siendo niños. Nada de eso importó cuando faltó a su audiencia de fianza, debido al traslado.

"Me dijeron que podía continuar con mi proceso en el nuevo centro", explica Porras apoyado en uno de los muros de la Plaza de la República, en el centro de Ciudad de México. "Nunca me aclararon que se reiniciaría por completo". El juez reconoció su arraigo de más de dos décadas y su hija pequeña, pero decretó la deportación. El arrebato se sintió como una muerte; no tenía nada para empezar de nuevo en México.

El cambio fue brusco. Un autobús lo dejó en Ciudad Juárez, del lado mexicano. Aunque la madre de su hija cruzaba a veces para que la pequeña lo viera, con el tiempo comprendió que la vida en la frontera no bastaba: "Al final del día me sentía solo; necesitaba a alguien que hubiera vivido lo mismo".

Decidió viajar a Ciudad de México, de donde es originario, y se topó con una comunidad de deportados en el centro de la capital. La zona, cercana al Monumento a la Revolución y conocida por ellos como "Little L.A.", concentra varios call centers, el empleo ideal para una persona bilingüe que debe empezar de cero. Allí encontró a New Comienzos, una ONG que vincula a recién deportados con estos centros y les brinda recursos para integrarse.

Experiencia en la transición

George Trejo, miembro de la ONG, explica que es crucial para los recién llegados tener a su lado a personas con experiencia en esa transición. A la sombra del monumento en una tarde de sol cegadora, el instructor de inglés de 46 años aclara que lleva tres décadas en México tras ser enviado por su padre a los 16 años, sin una red de apoyo.

La separación de todo lo que conoció al crecer en California fue desgarradora. "Cada último domingo, en esta plaza, ves lowriders, bicicletas old school... todo el ambiente chicano (mexicano-americano). Eso se me quitó a los 15 años, cuando me trajeron a otro mundo. Eso me quebró".

Trejo conduce un programa de radio para abordar esta vivencia: "Cuando llegué no había esa comunidad que me dijera: 'esto no es el fin'. Mi lema como deportado es: no break, no fall —no me quiebro ni me caigo; me levanto—, porque ahora esto es el sueño mexicano".

Imagen de archivo de migrantes en la frontera entre México y EEUU. / ALLISON DINNER / ZUMA / EUROPA PRESS

Este apoyo es crucial. Iván Porras cuenta que muchos en su trabajo comparten la misma historia: "Varios crecieron allá... Al menos uno ya no se siente tan aislado". Y aunque confiesa que adaptarse al 100% parece difícil, se siente afortunado; muchos de sus compañeros de detención acabaron en zonas más peligrosas en otros estados mexicanos.

Este peligro, al que se enfrentan tanto inmigrantes deportados como quienes cruzan México para buscar asilo en Estados Unidos, está en el corazón del origen de la ONG que Porras y Trejo representan. Su fundador, Israel Concha, fue secuestrado tras ser deportado en la frontera del estado de Tamaulipas, una de las zonas más peligrosas del país en ese momento.

Esa sensación de desamparo inspiró mucho del trabajo que su organización realiza hoy. Sin embargo, para explicar los orígenes de New Comienzos, Concha se va mucho más atrás: a las dificultades de una infancia sin papeles en California, donde llegó a los dos años, y el dolor de estar atrapado en un sistema de detención diseñado para expulsarlo a toda costa.

Dos años de pesadilla legal

"Siempre supe que era indocumentado", explica; pero no había imprortado hasta secundaria. "Íbamos a tener una excursión final a Washington D.C. y ahorré durante todo un año para ir", cuenta por videollamada. La autorización de viaje exigía un número de seguridad social que no tenía. Se perdió el viaje y entendió que las cosas sería difíciles de ahí en adelante. Años más tarde, creó una empresa de transportes llamada American Yellow Cab.

Su negocio crecía hasta que una detención por exceso de velocidad derivó en una pesadilla legal de dos años: "Acababa de casarme, mi esposa tenía 6 meses de embarazo y tenía mi empresa. Decidí pelear". El camino fue mucho más rocoso de lo que esperaba. "No tengo ningún antecedente penal, pero fui tratado como un criminal. Fue ahí donde conocí el sistema desde adentro", asegura.

Su hijo nació mientras él estaba detenido. Su única oportunidad de verlo fue durante una audiencia judicial, pero no le permitieron tocarlo. Después de perder su caso lo llevaron al puente internacional de la frontera y lo empujaron para pasarlo a pie. "Tú das un paso y ellos dan dos, apurándote a cruzar sin voltear atrás. Hasta tiré mi agua. Fue muy triste". Del otro lado, la recepción fue igual de fría y confusa.

Hoy, tras 11 años de trabajo, New Comienzos compite con programas gubernamentales ofreciendo una reintegración digna. El Gobierno mexicano cuenta con un plan que promete servicios de alojamiento, alimentación y atención médica de primer contacto. Sin embargo, existen solo nueve centros de atención repartidos en ocho estados. Según un estudio de BBVA, solo en 2025, fueron deportados cerca de 160.000 mexicanos.

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"Como mexicanos de retorno, necesitamos algo de corto, mediano y largo plazo: una reintegración digna que hoy no existe", lamenta Concha. "Nuestro gobierno tiene mucho trabajo por hacer, pero aquí seguimos levantando la voz para decir que en México también hay sueños", concluye.