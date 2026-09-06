Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Herencias MurciaVíctor MarínTortuga moraPartido Real MurciaHoteles MurciaFeria Murcia hoy
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania.

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Lotería Nacional deja una lluvia de premios en la Región de Murcia: 450.000 euros repartidos en tres puntos
  2. El Gobierno acuerda retirar dos vestigios franquistas de la Región de Murcia
  3. Walls pregona la Feria con una declaración de amor: 'Murcia me ha dado al amor de mi vida, con quien espero formar una familia murciana
  4. Carlos Alcaraz tendrá ante Paul el test definitivo: las claves del duelo del US Open
  5. Así se reparte la riqueza de los contribuyentes adinerados de la Región de Murcia: empresas, inmuebles y depósitos
  6. La reforma del PP de la Ley del Mar Menor se aprobará la próxima semana con el apoyo de Antelo
  7. Le desean la muerte e insultan a una concejala del PSOE de Cartagena tras presentar sus aportaciones al Plan de Igualdad
  8. Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este sábado

Del “Apreteu” de Quim Torra al “Apretad” de Núñez Feijóo

Del “Apreteu” de Quim Torra al “Apretad” de Núñez Feijóo

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Exploran la Antártida a 535 metros de profundidad y encuentran una “ciudad submarina” formada por 60 millones de nidos

Exploran la Antártida a 535 metros de profundidad y encuentran una “ciudad submarina” formada por 60 millones de nidos

Los perros no saltan sobre las personas al saludar por falta de educación: la razón detrás de este comportamiento

Los perros no saltan sobre las personas al saludar por falta de educación: la razón detrás de este comportamiento

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Trump, sobre la situación de Ceuta: "España es un país con cero control de su frontera"

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Unas bridas, una mordaza y una motosierra con sangre

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: Unas bridas, una mordaza y una motosierra con sangre

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Murcia: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre
Tracking Pixel Contents