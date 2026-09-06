Los emisarios de la Casa Blanca llegan a Kiev para reunirse con Zelenski

Los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes la víspera estuvieron en el Kremlin para presentar a Vladímir Putin una propuesta para poner fin a la guerra, llegaron este domingo a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Damos la bienvenida a Kiev a los representantes del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner", señaló la Oficina de la Presidencia de Ucrania en su cuenta oficial de Telegram al reenviar un mensaje de uno de los negociadores de Zelenski. "Continuamos con una estrecha coordinación sobre los próximos pasos para poner fin a la guerra", añadió.

Según las imágenes difundidas por la oficina de Zelenski, los dos emisarios de la Casa Blanca fueron recibidos en la estación ferroviaria de Kiev por el equipo negociador ucraniano al completo. El jefe de gabinete, Kirilo Budánov, el jefe del servicio de inteligencia exterior, Rustem Umérov, David Arajamia, líder del partido oficialista Servidor del Pueblo en el Parlamento ucraniano, y el primer vicejefe de la Administración Presidencial, Serguí Kislitsia, saludaron a Witkoff y a Kushner con abrazos.

Posteriormente la comitiva estadounidense se dirigió a la Plaza Sofía, donde fue recibida por Zelenski, quien dijo a la cadena de televisión TSN que "llevábamos mucho tiempo esperando a Steve y Jared". Explicó que está previsto que haya una primera sesión entre el equipo estadounidense y el ucraniano, y posteriormente otra con los socios europeos, aunque no dio más detalles sobre qué países de la Unión Europea (UE) estarán sentados en la mesa, ni a qué nivel.

Witkoff por su parte dijo que había tenido "un excelente viaje" a Kiev, si bien Zelenski dijo que "los rusos no permiteron que los invitados llegaran en avión", pese a haber decretato un cese de los ataques sobre la capital hasta el lunes.

Primer viaje a Kiev

Se trata de la primera visita del enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, y de su yerno a Kiev desde que el inquilino de la Casa Blanca asumió su segundo mandato. Hasta ahora los dos negociadores habían viajado en varias ocasiones a Moscú, pero no a la capital ucraniana, por lo que el propio Zelenski y su equipo se habían tenido que desplazar siempre a EEUU o a otros países.

La última reunión entre el equipo de Zelenski y los emisarios estadounidenses tuvo lugar a finales de marzo en Miami (Florida), si bien el propio presidente ucraniano también se ha reunido en julio en dos ocasiones con Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN y en el Despacho Oval.

No obstante, el diálogo de paz permanece estancado desde hace hace más de seis meses debido a la guerra de EEUU con Irán y la imposibilidad de acercar posturas entre Rusia y Ucrania.

"Estamos preparados para dialogar", escribió poco antes de la llegada de los emisarios Zelenski en sus redes sociales tras reunirse con su equipo para preparar la reunión con Witkoff y Kushner. "Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva. Estamos interesados en acercar el fin de la guerra. La paz es necesaria. Se necesitan garantías de seguridad. Es necesario que la paz de posguerra tenga un carácter digno", recalcó.

Zelenski aseguró que las propuestas para una paz digna para Ucrania están preparadas y que ahora es "importante trabajar de manera coordinada, sustancial y realista".