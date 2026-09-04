En EEUU
El juez planea declarar nulo el juicio contra Lindsay Clancy tras el bloqueo del jurado
El jurado ha comunicado por tercera vez que era incapaz de alcanzar un veredicto unánime
La mujer, acusada de matar a sus tres hijos en 2023, se declara no culpable por falta de responsabilidad penal y sostiene que sufría una psicosis posparto que le impidió comprender la naturaleza y gravedad de sus actos
Redacción
El juez William Sullivan ha amenazado este viernes con declarar nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer de Massachusetts acusada de asesinar a sus tres hijos en 2023, después de que el jurado comunicara por tercera vez que era incapaz de alcanzar un veredicto unánime. Los doce miembros habían acumulado unas 36 horas de deliberaciones.
El bloqueo estaría provocado por un único miembro del jurado. Según la defensa, el panel se encontraba dividido 11 a 1 y el jurado discrepante se negaba a aplicar correctamente el principio de duda razonable. El abogado de Clancy, Kevin Reddington, había solicitado que este miembro fuera apartado, pero Sullivan rechazó la petición al considerar que no había motivos suficientes para hacerlo.
Clancy, de 36 años y antigua enfermera de maternidad, está acusada de la muerte de sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, en enero de 2023. La defensa no discute que los mató, pero sostiene que no era penalmente responsable porque sufría una psicosis posparto. La Fiscalía mantiene, por el contrario, que sabía distinguir entre el bien y el mal y que actuó de manera deliberada.
Tras la declaración de nulidad, Reddington ha conseguido que el juez suspenda durante una hora los efectos de la decisión para intentar presentar un recurso de emergencia ante el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts relacionado con la actuación del miembro discrepante del jurado. Si finalmente se mantiene la nulidad, la Fiscalía podrá decidir si vuelve a llevar a Clancy a juicio.
Fuente: El Periódico
- El Cabañuelo de Mula adelanta lo que espera para septiembre en Murcia y deja un aviso: 'Posibilidad de dana en el Levante
- Más de 30.000 personas se concentran en la Región de Murcia por Ceuta y contra Pedro Sánchez
- La Fuensanta, rumbo a la ciudad arropada por sus fieles: cuenta atrás para el inicio de la Feria de Murcia
- Los trabajadores de Amazon Murcia amagan con casi 20 días de huelga otra vez en plena campaña del Back Friday y de Navidad
- Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: consulta el programa de actividades para este jueves
- La Región de Murcia afronta el jueves con un ligero ascenso en el termómetro y posibles tormentas en el Noroeste
- Condenado a 18 meses de prisión el líder de una asociación cannábica de Murcia por tráfico de drogas
- Los cinco restaurantes de Murcia más populares para la vuelta a la rutina