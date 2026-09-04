Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

JD Vance minimiza el conflicto con Irán: "Yo no lo llamaría una guerra"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, minimizó este jueves la magnitud del conflicto con Irán al asegurar que él no lo calificaría como "una guerra", al cumplirse más de seis meses del inicio de las hostilidades.

"Yo no lo llamaría una guerra", declaró Vance durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, la primera celebrada desde que la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, dejó el cargo el mes pasado y aún no ha sido sustituida.

El vicepresidente afirmó además que "no hay intercambio de fuego en este momento", pese a que Estados Unidos e Irán se han atacado mutuamente en el golfo Pérsico en los últimos días.