Estados Unidos
Registrado un terremoto de magnitud 6,3 frente a las costas de Alaska
El epicentro del seísmo ha estado situado unos 84 kilómetros al suroeste de Nikolski, mientras que el hipocentro ha estado ubicado aproximadamente a 35 kilómetros de profundidad
EP
Un terremoto de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter ha sacudido este jueves las costas del estado estadounidense de Alaska, en el noroeste del país, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha detallado que el epicentro del seísmo ha estado situado unos 84 kilómetros al suroeste de Nikolski, mientras que el hipocentro ha estado ubicado aproximadamente a 35 kilómetros de profundidad.
Por su parte, el Centro de Terremotos de Alaska ha indicado que tras el movimiento telúrico se han registrado alrededor de una decena de réplicas, incluidas al menos tres por encima de la magnitud 4 en la escala abierta de Richter, mientras que el Centro de Tsunamis del Pacífico ha descartado por ahora emitir alertas.
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