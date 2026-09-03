Con 38 años
Hallan asesinados al músico de 'Camilo Séptimo' Jonathan Meléndez, a su mujer embarazada y a su hija de 3 años en México
Hay dos detenidos por este homicidio múltiple, entre ellos el socio comercial del artista
EFE
Autoridades mexicanas detuvieron este miércoles a dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio múltiple de un miembro de la banda de indie rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y la trabajadora del hogar, cuyos cuerpos fueron hallados al interior de su residencia en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México (Centro).
El hallazgo de las víctimas se registró en los primeros minutos del miércoles, después de que vecinos de la torre residencial alertaran a la policía municipal tras escuchar gritos y detonaciones de arma de fuego en el interior del departamento.
Al ingresar en el inmueble, los agentes localizaron sin vida a Meléndez (de 38 años), a su esposa Ana Paola (de 35 años y con meses de gestación), a la hija de ambos (de tres años) y a la empleada del hogar (de 21 años), todos con impactos de bala en el cuerpo, además de localizar a la mascota familiar sin vida.
En el sitio de los hechos, los servicios de emergencia rescataron ileso a un menor de seis años quien se encontraba al interior del domicilio sin signos de violencia física.
El robo, la principal hipótesis del crimen
Las detenciones de Diego Sebastián "N", identificado como socio comercial del artista y presunto autor del crimen, y de Gerardo "N" se ejecutaron tras un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la policía de la Ciudad de México.
Fuentes federales confirmaron a EFE que la principal línea de investigación apunta al robo como el móvil del crimen, facilitado por la relación comercial que unía a las partes; Diego Sebastián "N", identificado como socio de la víctima de iniciales J.S.M.O., habría aprovechado la confianza mutua para acceder al domicilio con el consentimiento de la familia antes de perpetrar el ataque.
Jonathan Meléndez era tecladista y productor del grupo mexicano Camilo Séptimo.
Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras la Fiscalía mexiquense procesa la escena para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.
Fuente: El Periódico
- Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
- Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
- El campo murciano alerta de que la sandía marroquí y el melón de fuera de Europa agravan su 'asfixia
- Septiembre se estrena en la Región con nuevas tormentas: la Aemet activa la alerta amarilla este miércoles
- La Región, protagonista hoy de la Vuelta con Enric Mas de líder: todos los detalles y dónde verla
- Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas
- La Aemet activa el aviso amarillo en la Región este miércoles por tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes
- Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar