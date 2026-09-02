Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga AutobusesCaballito Mar MenorLa Vuelta en la RegiónParo Médico Región
instagramlinkedin

Guerra híbrida

La UE estudia nuevas sanciones contra Rusia tras los ataques con dron en Leipzig

Bruselas convoca al encargado de negocios de Rusia, el máximo representante diplomático del país, después de que Alemania atribuyera los incidentes al Kremlin

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. / OLIVIER HOSLET / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucas Font

Lucas Font

Barcelona

La Unión Europea está estudiando nuevas sanciones contra Rusia como respuesta a los ataques fallidos contra aviones de carga ucranianos en el aeropuerto de Leipzig el mes pasado. Al menos tres drones fueron detectados en el aeródromo y en sus proximidades, un acto que Alemania atribuyó a Moscú este martes y que ha llevado a las instituciones europeas a convocar al encargado de negocios de Rusia, el máximo representante diplomático del país en Bruselas, para pedirle explicaciones.

“Ya hemos convocado a los embajadores rusos —al igual que muchos Estados miembros— y debatiremos qué más podemos hacer. También tenemos en preparación la inclusión de 1.600 entidades del complejo militar ruso en las listas de sanciones, y es posible que se añadan más”, ha asegurado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, al margen de la reunión informal de ministros de Exteriores de la UE que se celebra este miércoles en Irlanda.

Kallas ha señalado que los ataques de Leipzig presentan “todas las características del terrorismo patrocinado por el Estado” y ha destacado que los ataques híbridos en Europa sirven como una “llamada de atención” para los países que no han adoptado una postura “firme” al respecto. La representante exterior de la UE ha indicado que se están explorando vías para reforzar la protección de infraestructuras críticas, incluida la realización de ejercicios conjuntos y el desarrollo de nuevas herramientas que ya se están probando en Ucrania.

Unidad frente a Rusia

Las principales instituciones europeas están tratando de lanzar un mensaje de firmeza y de unidad ante los crecientes ataques híbridos de Rusia contra los países del bloque. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se han reunido este miércoles para estudiar posibles respuestas al incidente de Leipzig, entre ellas el refuerzo de las capacidades defensivas y el uso de sanciones.

“Europa y la OTAN no solo mantendrán la presión sobre Rusia, sino que la aumentarán. Y no nos detendremos, no hasta que Rusia deje de bombardear y matar a niños, hombres y mujeres inocentes en Ucrania”, ha asegurado Von der Leyen en una comparecencia conjunta con Rutte tras la reunión. “Debemos dar un paso al frente. Y eso significa estar preparados para responder a la imprudencia de Rusia de manera más rápida y eficaz. Debemos considerar nuestras infraestructuras cotidianas como objetivos de primera línea y protegerlas en consecuencia”.

Noticias relacionadas

En la misma línea se ha posicionado el secretario general de la Alianza, quien ha hecho una llamamiento a la cooperación de los países miembros para reforzar la seguridad del continente. “Se requieren inversiones para adquirir capacidades y necesitamos que la industria dé un paso al frente, algo en lo que ya hemos observado avances extraordinarios. Pero no se trata solo de nuevas fábricas o líneas de producción adicionales, por muy importantes que sean. Se trata también de facilitar la cooperación entre empresas del sector, tanto dentro de Europa como en el conjunto de la Alianza”, ha afirmado.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un otoño muy lluvioso con nieve en noviembre: 'El cabañuelo de Mula' hace su previsión para los próximos meses
  2. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  3. El campo murciano alerta de que la sandía marroquí y el melón de fuera de Europa agravan su 'asfixia
  4. Septiembre se estrena en la Región con nuevas tormentas: la Aemet activa la alerta amarilla este miércoles
  5. Así será el paso de la Vuelta a España por Cartagena: recorrido, horarios y calles cortadas
  6. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  7. Consulta el programa completo de la Feria de Murcia 2026: 'Tenemos la mejor vuelta al cole
  8. Vuelta Ciclista a España: horarios y recorrido de la etapa Cartagena-Lorca del miércoles 2 de septiembre

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Apple desvela los nuevos sueldos de Ternus y Cook, que se repartirán unos 93 millones anuales

Interceptan frente a Cabo Cope una embarcación destinada al traslado de inmigrantes con dos motores y 20 garrafas de gasolina

Interceptan frente a Cabo Cope una embarcación destinada al traslado de inmigrantes con dos motores y 20 garrafas de gasolina

Los diputados de la Asamblea Regional se cogen los viernes libres

Los diputados de la Asamblea Regional se cogen los viernes libres

El anteproyecto de Ley de la Ciencia de la Región llega al Consejo Jurídico

El anteproyecto de Ley de la Ciencia de la Región llega al Consejo Jurídico

¿Quién se atreve con la mejor marinera de 2026?

¿Quién se atreve con la mejor marinera de 2026?

Los científicos explican por qué las orcas chocan con los barcos: “Están practicando para pescar atunes sin que se les escapen”

Los científicos explican por qué las orcas chocan con los barcos: “Están practicando para pescar atunes sin que se les escapen”

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Desembarco empresarial en Ceuta: López Abad viajará a la ciudad para mostrar el apoyo de la Croem a negocios y trabajadores

Desembarco empresarial en Ceuta: López Abad viajará a la ciudad para mostrar el apoyo de la Croem a negocios y trabajadores
Tracking Pixel Contents