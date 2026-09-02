Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Medvédev advierte a "patrocinadores del terrorismo" de Ucrania tras amenazas de Zelenski

El expresidente de Rusia y actual subjefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, advirtió este miércoles que Moscú apuntará a los "patrocinadores del terrorismo" de Kiev si las autoridades ucranianas cumplen su amenaza de hacer "completamente inseguro" el espacio aéreo ruso.

"Todo terrorismo tiene patrocinadores. En este caso se trata de los jefes de Estado de países occidentales, principalmente europeos. Y estos suelen viajar a Kiev en tren", escribió Medvédev en su canal de Telegram.

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó anoche de "apelación al terrorismo de Estado" las amenazas vertidas por el líder ucraniano, y aseguró que con los terroristas "no se negocia".