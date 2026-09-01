Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al cole MurciaPrograma Feria de SeptiembrePateras MurciaAparcamiento Cabo de Palos
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania.

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  2. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  3. Los vecinos de La Manga y Cabo de Palos rechazan la iniciativa de la ORA
  4. Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes a 12 millas de Cartagena: Han sido detenidos los dos patrones
  5. La Terraza del Murcia', el nuevo espacio de ocio que abrirá este martes en la cuarta planta del estadio Enrique Roca
  6. Consulta el programa completo de la Feria de Murcia 2026: 'Tenemos la mejor vuelta al cole
  7. Vuelta Ciclista a España: horarios y recorrido de la etapa Cartagena-Lorca del miércoles 2 de septiembre
  8. Levantado un parte de infracción por las obras en la Hacienda Riquelme: la constructora podría tener que dejar el inmueble como estaba

El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

Estas son las cinco rutas en bici que recomienda La Vuelta a España a su paso por la Región de Murcia

Estas son las cinco rutas en bici que recomienda La Vuelta a España a su paso por la Región de Murcia

Los océanos alcanzan su temperatura más alta registrada y los científicos advierten: “Podría ser la mayor en 125.000 años”

Los océanos alcanzan su temperatura más alta registrada y los científicos advierten: “Podría ser la mayor en 125.000 años”

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años

Muere el ex primer ministro francés Édouard Balladur a los 97 años
Tracking Pixel Contents