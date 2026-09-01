Encuestas de las elecciones en Sajonia-Anhalt (Alemania): así están los sondeos

Alemania se enfrenta al que podría ser el primer gobierno de extrema derecha en uno de sus estados federados. Y no se descarta que lo consiga por mayoría absoluta. Después de varios meses liderando la intención de voto a nivel nacional, las encuestas apuntan a una holgada victoria de los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, un pequeño 'land' del este del país que vota este domingo, 6 de septiembre.

En estos comicios se renovará el Landtag (parlamento estatal), que se compone de al menos 83 escaños, y que luego deberá elegir al ministro principal del estado. Sajonia-Anhalt es uno de los menos poblados de Alemania, con 2,1 millones de habitantes, en un país cuya población supera los 83 millones. Actualmente hay un gobierno de coalición entre los democristianos de la CDU, los socialdemócratas del SPD y los liberales del FDP. De los 36 años de democracia en el estado, tras la reunificación alemana, los conservadores lo han presidido durante 28 años y los socialistas, otros 8.

El promedio de encuestas electorales sitúa a AfD alrededor del 42% de los votos, un porcentaje similar al de la suma de la CDU, la izquierdista Die Linke y el SPD, partidos que mantienen un cordón sanitario para aislar a los ultras. Para alcanzar la mayoría absoluta, AfD tendría que superar la suma de esas tres formaciones, pero también necesitaría que Los Verdes o la populista BSW quedasen por debajo de la barrera electoral del 5% que da acceso al Parlamento regional.

Según la media de sondeos, la CDU se mueve alrededor del 23% de los votos, lo que supondría perder unos 14 puntos respecto a las últimas elecciones. Die Linke crecería ligeramente hasta el 13% y doblaría al SPD, que bajaría hasta el 6,5%. Los Verdes y BSW se sitúan en un 4,5% cada uno, y los liberales del FDP saldrían del Landtag al quedarse con un 3%.

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Al igual que a nivel federal y en otros estados, Sajonia-Anhalt cuenta con un sistema electoral proporcional, pero con un doble voto. Por un lado, se eligen diputados mediante candidaturas individuales en distritos uninominales, un total de 41. Los otros 42 escaños se eligen según el voto a listas de partido a nivel estatal entre aquellas fuerzas que superen el 5%, sumándose diputados adicionales para asegurar la proporcionalidad de la representación según este voto estatal.