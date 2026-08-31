Italia prorroga otros 15 días los controles fronterizos con España

Roma ha decidido mantener los controles aleatorios en los aeropuertos y puertos a los pasajeros procedentes de España por otros 15 días. La decisión, que el Gobierno de Giorgia Meloni había dejado en el aire hasta el último momento, prolonga una medida que Italia justificó el mes pasado por la presión migratoria en Ceuta y que ha provocado uno de los conflictos diplomáticos más graves entre ambos países en décadas.

El Ejecutivo italiano sostiene que la situación en la ciudad autónoma sigue sin mejorar lo suficiente como para levantar las restricciones. Por ello, "está en proceso de notificación la nota con la que el Gobierno comunica a la Unión Europea la prórroga, durante otros 15 días, de los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España", ha informado el Gobierno de Giorgia Meloni a través de un comunicado difundido este lunes a la prensa italiana.

"La decisión", ha añadido Roma, "se ha adoptado en línea con el análisis realizado por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras". La razón sería que, de acuerdo con esa evaluación, aún existirían "los elementos de valoración que estuvieron en la base de la reintroducción de los controles el pasado 1 de agosto", según han escrito en la nota oficial.

Una de cal y otra de arena

Con todo, y en la parte más conciliadora del mensaje, Roma ha asegurado que "se han tenido en cuenta las iniciativas ya emprendidas por España, junto con la Unión Europea, para que la situación en esa zona pueda encaminarse próximamente hacia la normalización". Los motivos detrás de la prórroga "han sido comunicados por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una conversación telefónica que ambas partes califican de constructiva", han concluido.

El desenlace pone fin, al menos de momento, a una semana de rumores, filtraciones y mensajes ambiguos entre Roma y Madrid. Tan solo este pasado fin de semana, el propio Piantedosi había situado este lunes como el día de la decisión definitiva y había asegurado que el Gobierno haría una "evaluación serena" antes de decidir.

Una reunión clave

Según afirmó Piantedosi, en opinión de su Ejecutivo, la situación en Ceuta no solo no habría "mejorado", sino que estaría "muy lejos de mejorar. Todavía hay allí entre 5.000 y 10.000 personas". Más aún, habrían sido los propios servicios de inteligencia españoles los que habrían "lanzado una alarma sobre posibles sujetos con un perfil yihadista", de acuerdo con el titular de Interior transalpino.

Pero, aun así, "nunca ha habido voluntad de enfrentamiento con el Gobierno español; adoptamos una medida que se ha aplicado cientos de veces. Se trata simplemente de restablecer controles fronterizos, sin ningún tipo de perjuicio para los ciudadanos españoles", afirmó Piantedosi, en una decisión que, sin embargo, incluso parte de la prensa local ha calificado de meramente "política".

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La incógnita ahora es ver quién cederá antes en esta suerte de pulso, evitando que una disputa ideológica termine pasando factura a la libre circulación y al encaje de ambos países en el corazón de la Unión Europea. Con esto sobre la mesa, todas las miradas se dirigen ya a la próxima cita del grupo Med5, la alianza informal de cooperación política que integran Malta, Chipre, Grecia, España e Italia. El encuentro, previsto para el 11 de septiembre, se perfila clave y en Roma confían en que acuda el propio Marlaska.

Fuente: El Periódico