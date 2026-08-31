Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski: "Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que "cada día, Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino", al comentar los ataques ucranianos de largo alcance en territorio ruso y la necesidad de nuevas medidas sancionadores de los aliados de Ucrania contra la infraestructura militar rusa. "Nuestras respuestas de largo alcance funcionan a diferentes distancias y en distintos ámbitos, pero siempre de forma justa y de manera que priven a Rusia de los recursos para librar su cruel guerra", aseguró Zelenski en un mensaje en X.

Precisó que durante la pasada noche, las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon instalaciones utilizadas para el almacenamiento, la preparación y el lanzamiento de drones de ataque en las regiones rusas de Oriol y Rostov y también lanzaron ataques contra un aeródromo militar en Yeisk y en el mar Negro.