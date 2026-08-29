Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embarazos prematurosExLibris MurciaAparcamiento MurciaCatedral CartagenaReal MurciaFC Cartagena
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto

Trump define Ormuz como "nuevo" territorio de EE. UU.

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
  2. Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia
  3. Ha intentado tirarla por el balcón': alarma vecinal en el centro de Murcia por una fuerte discusión entre una pareja de ancianos
  4. Un terremoto de 3,1 grados con epicentro en Cehegín se deja sentir en varios municipios de la Región
  5. La Guardia Civil recupera su patrullera rápida para luchar contra las mafias en el litoral de la Región de Murcia
  6. Caída brusca de temperaturas y otra lluvia de barro este viernes en la Región de Murcia
  7. Ya está en Netflix la serie rodada en la Región que promete colarse entre lo más visto
  8. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

Directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

La rendija de Sabiote (29/08/2026)

La rendija de Sabiote (29/08/2026)

Las norias que aún sobreviven en la Región de Murcia

Las norias que aún sobreviven en la Región de Murcia

Nunca plantes romero y menta juntos: este error puede hacer que una de las dos plantas no prospere

Un santuario de Fuerteventura ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar a más de 200 animales rescatados

Un santuario de Fuerteventura ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar a más de 200 animales rescatados

Calabacines rellenos de pollo y verduras: fáciles de preparar, jugosos y con un gratinado irresistible

Calabacines rellenos de pollo y verduras: fáciles de preparar, jugosos y con un gratinado irresistible
Tracking Pixel Contents