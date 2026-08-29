Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embarazos prematurosExLibris MurciaAparcamiento MurciaCatedral CartagenaReal MurciaFC Cartagena
instagramlinkedin

GUERRA UCRANIA

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Imagen de archivo de bombardeos rusos a centros logísticos de Kiev.

Imagen de archivo de bombardeos rusos a centros logísticos de Kiev. / Europa Pressniuk

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Berlín

Al menos 27 personas murieron y otras 42 resultaron heridas en un ataque ruso el viernes contra un almacén en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, informaron este sábado las autoridades ucranianas.

"Lamentablemente, hasta el momento se han registrado 27 muertos. Y es posible que esta cifra no sea definitiva", escribió en un menaje en Telegram el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
  2. Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia
  3. Ha intentado tirarla por el balcón': alarma vecinal en el centro de Murcia por una fuerte discusión entre una pareja de ancianos
  4. Un terremoto de 3,1 grados con epicentro en Cehegín se deja sentir en varios municipios de la Región
  5. La Guardia Civil recupera su patrullera rápida para luchar contra las mafias en el litoral de la Región de Murcia
  6. Caída brusca de temperaturas y otra lluvia de barro este viernes en la Región de Murcia
  7. Ya está en Netflix la serie rodada en la Región que promete colarse entre lo más visto
  8. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Al menos 27 muertos y 42 heridos en un ataque ruso contra un almacén cerca de Kiev

Localizados otros dos españoles desaparecidos en Nepal

Localizados otros dos españoles desaparecidos en Nepal

Italia decidirá este lunes si mantiene o liquida los controles fronterizos con España

Italia decidirá este lunes si mantiene o liquida los controles fronterizos con España

La diabetes tipo 1 se estima que aumente en el mundo un 29% en 2049

La diabetes tipo 1 se estima que aumente en el mundo un 29% en 2049

Concluye el proceso de eclosión de los dos nidos de tortuga boba registrados este verano en la Región con 136 ejemplares

Concluye el proceso de eclosión de los dos nidos de tortuga boba registrados este verano en la Región con 136 ejemplares

Vox exige un nuevo instituto en El Esparragal "ante el abandono educativo del PP en Puerto Lumbreras"

Vox exige un nuevo instituto en El Esparragal "ante el abandono educativo del PP en Puerto Lumbreras"

Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei
Tracking Pixel Contents