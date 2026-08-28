Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Urgencias de la ArrixacaTerremoto en MurciaTiempo en MurciaSubmarinos S-80Aparcamiento en MurciaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Conflicto en Oriente Medio

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Teherán ha firmado esta semana un acuerdo con Omán para el estatus de la vía marítima, pero asegura que el tráfico de barcos por el estrecho "depende de que Washington termine con sus amenazas"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbás Araghchi, en una imagen de archivo.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbás Araghchi, en una imagen de archivo. / SHA DATI / CONTACTO / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrià Rocha Cutiller

Adrià Rocha Cutiller

Estambul

Después de varios días consecutivos de reuniones con los mediadores, Qatar y Pakistán, en Teherán, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, ha asegurado este viernes que Irán está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones con EEUU, tras casi dos meses de parón a causa de las escaramuzas militares de julio en el estrecho de Ormuz y un agosto de batalla dialéctica y presión económica.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado en las últimas semanas que su Administración está dispuesta a mantener la situación actual —de bloqueo total a Irán y con la amenaza constante de volver a la guerra— "de forma indefinida".

"Conseguir volver a la diplomacia no es imposible. Depende de que EEUU entienda un hecho simple: la presión no funciona. Washington debe construir confianza, hablar con respeto, reconocer nuestros derechos y no salirse de sus compromisos", ha dicho este viernes Araghchi tras una reunión durante el jueves por la tarde con el primer ministro y ministro de Exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

A pesar de que esta semana Irán y Omán —los dos países que tienen costa en el estrecho de Ormuz— llegaron a un acuerdo para el estatus y paso por la vía, el estrecho sigue doblemente bloqueado, tanto por una República Islámica ,que dispara contra cualquier carguero que quiera transitar sin el permiso de Teherán, como por EEUU, que impide que ningún barco entre o salga de un puerto persa.

La apertura de Ormuz "depende de que Washington termine con sus amenazas constantes", ha declarado durante la noche de este jueves en una entrevista en la televisión persa Al Manar Mohsen Rezaeí, nuevo secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní. Rezaeí, de hecho, ha confirmado que Irán está trabajando en una lista de condiciones que serán enviadas a Washington para la reapertura de Ormuz, a petición de Pakistán y Qatar.

Nueva ruta

"Hemos delineado con Omán una ruta que pasa en parte por aguas territoriales omaníes y partes iraníes. Si EEUU acepta nuestras condiciones, los barcos usarán un canal central de comunicaciones", ha dicho Rezaeí, que no ha especificado qué condiciones reclamará Teherán para la reapertura del estrecho.

Hace un mes, la República Islámica ya publicó una lista de reclamaciones para ello: eran todas maximalistas al extremo y reclamaban, entre otras cuestiones, que EEUU pague compensaciones de guerra, retire todas las sanciones internacionales y mande de vuelta a EEUU todo soldado estadounidense en la región. Washington, por supuesto, rechazó tales condiciones, e insiste que la vía marítima está abierta al paso de todo barco que quiera transitarlo.

Noticias relacionadas

Los números muestran lo contrario: antes de la guerra, empezada el 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, una media de 120 cargueros y petroleros pasaban diariamente por el estrecho de Ormuz. En las últimas semanas, esta media ha bajado a una docena por día. Muchos barcos son atacados por drones iraníes. En total, desde el 28 de febrero, 19 marineros internacionales han muerto en estos ataques, según la Organización Marítima Internacional de la ONU.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
  2. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
  3. Lluvia de barro, posibles tormentas y calima este jueves en la Región de Murcia
  4. Cambio radical del tiempo en la Región: Descenso brusco de las temperaturas y precipitaciones generalizadas
  5. Detenido por cuarta vez en Cartagena un asesor financiero por múltiples estafas
  6. Choca con un coche al conducir borracho y en sentido contrario por la A-30 a la altura de Alcantarilla
  7. El SMS agota las bolsas de trabajo de una docena de especialidades médicas este verano
  8. Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto: ¿se verá desde la Región de Murcia?

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Artistas de toda España podrán plasmar los paisajes de San Javier en el I Concurso de Pintura al Aire Libre

Artistas de toda España podrán plasmar los paisajes de San Javier en el I Concurso de Pintura al Aire Libre

Antelo y Martínez exigen la expulsión inmediata de los "espías de Marruecos" asentados en la Región de Murcia

Arde Bogotá escoge un histórico enclave de Cartagena para su nuevo videoclip

Arde Bogotá escoge un histórico enclave de Cartagena para su nuevo videoclip

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Detenidos en una urbanización de Molina al descubrir un cultivo de marihuana y un coche robado en Letonia

Detenidos en una urbanización de Molina al descubrir un cultivo de marihuana y un coche robado en Letonia

Ya está en Netflix la serie rodada en la Región que promete colarse entre lo más visto

Ya está en Netflix la serie rodada en la Región que promete colarse entre lo más visto

"Ha intentado tirarla por el balcón": alarma vecinal en el centro de Murcia por la presunta agresión de un anciano a una mujer

"Ha intentado tirarla por el balcón": alarma vecinal en el centro de Murcia por la presunta agresión de un anciano a una mujer
Tracking Pixel Contents